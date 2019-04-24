Ею станет мажилисвумен Еспаева Дания Мадиевна.

Первой женщиной-кандидатом в президенты РК станет представитель партии «Ак жол», мажилисвумен Дания Еспаева. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на источник.

Еспаева Дания Мадиевна родилась 5 марта 1961 года в КазССР. Замужем, двое детей. Окончила Алма-Атинский учетно-кредитный техникум (1982), Казахскую государственную Академию Управления г. Алматы (1993) (специальность «Экономист»).

Трудовой стаж: Экономист отдела кредитования Актюбинского областного Управления Государственного Банка СССР (1982-1986); Старший экономист отдела кредитования Актюбинского областного Управления Государственного Банка СССР (1986-1987); Старший экономист отдела денежного обращения областного управления Промстройбанка (1988-1991); Главный бухгалтер Актюбинского филиала СО «Туран» (1992); Заместитель директора Актюбинского филиала СО «Туран» (1992-1995); Главный специалист, заместитель начальника, и.о. начальника отдела кредитования Актюбинского областного управления Алем Банк Казахстан (1995-1997); Заместитель директора по корпоративному бизнесу АО «БТА Банк» (1998-2005); Директор Актюбинского филиала АО «БТА Банк» (2006-11.2014); Директор Актюбинского филиала АО «Казкоммерцбанк» (11.2014-03.2016). Член правления Актюбинского филиала Союза «Атамекен»; Член регионального координационного совета Актюбинской области.

Депутат Актюбинского областного маслихата, Член комиссии по делам семьи и женщин (08.2008, переизбрана с 2012-2016), кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от ДП «Ак Жол» (05.02.2016), депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от ДП «Ак Жол», Член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК (с 24.03.2016).

Орден «Курмет» (2011); Медали: 20-летие Независимости РК, «Лучший финансист».