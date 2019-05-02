Состав Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии
Место расположение – город Шымкент, проспект Н.Назарбаева 10
Дауылбаев Ерлан Сламханович– председатель комиссии
Кабылбек Туймехан Мусаханович – заместитель председателя
Кунанбаев Кайырбек Көбекович – секретарь комисии
Бектұрханов Ержан Адильханұлы – член комисии
Исабаева Улжан Батырханқызы — член комисии
Елекеев Марс Атымтаевич — член комисии
Ниязов Марат Абдужаппарович — член комисии
СОСТАВ
Территориальной избирательной комиссии Абайского района города Шымкент
Место расположение – город Шымкент, улица Казыбек би 44
Башенов Улыкпан – председатель комиссии
Ахметов Сейтхан Умбетович – заместитель председателя
Нұрғалиқызы Айдын – секретарь комиссии
Утепкалиева Эльмира Лязатовна – член комиссии
Хабибуллаев Жолдан Жиликбаевич — член комиссии
Аппазов Шакир Ұлықманович — член комиссии
Казыбаева Науат Тургантаевна — член комиссии
СОСТАВ
Территориальной избирательной комиссии Аль-Фарабийского района
города Шымкент
Место расположение; ул.Тыныбаева, 49
Адилбаев Мелдебек Мырзаевич– комиссия төрағасы
Садықов Бердіқұл Қәдырқұлұлы– төраға орынбасары
Каримова Оразкул Бакировна – комиссия хатшысы
Сейдалиева Гульзакира Мырзабековна – комиссия мүшесі
Төлек Нұрбол Жолбарысұлы — комиссия мүшесі
Тастанбекова Гүлсим Ускенбековна — комиссия мүшесі
Нурлыбаев Нурсултан Мамырханович — комиссия мүшесі
СОСТАВ
Территориальная избирательная комиссия Енбекшинского района города Шымкент.
Место расположение-город Шымкент , улица Толстого , №119
Кайназаров Ракымбай Тажибаевич-председатель комиссий
Ережепов Бактыгали Аюбаевич-заместитель председателя комиссий
Калдарбекова Адиса Жаксыбековна-секретарь комиссии
Тулжанов Турак-Серик Мусабаевич-член комиссии
Кулжанов Бейбит Даулетович – член комиссии
Жуманов Багдан Сагынбаевич – член комиссии
Туймебаева Фарида Мырзабековна – член комиссии
СОСТАВ
Каратауский районный территориальный избирательный комиссии
Место положение – город Шымкент, проспект Байдибек би №60
Токмаганбетов Асилбек Паметович – председатель комиссии
Досымбет Махсұт Жұмалиұлы – заместитель председателя
Дулатбекова Балжан Мауленовна – секретарь комиссии
Алтыбаев Суиндик Жумабаевич – член комиссии
Бердибеков Серикбай Сейдуллаевич — член комиссии
Курбанбаев Зарибжон Султанмуратович — член комиссии
Қасымова Бинура Құрбанқызы — член комиссии