В Региональной службе коммуникаций Туркестанской области состоялась пресс-конференция о начале работы по мониторингу избирательной кампании.

По словам руководителя представительства гражданской платформы «Аманат» Туркестанской области Бектая Орманова гражданская платформа «Аманат» создана с целью общественного мониторинга за избирательным процессом, передает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Это независимое добровольное объединение граждан Казахстана, заинтересованных в честных открытых выборах. В нее вошли представители общественных организаций, СМИ, молодежь, эксперты, гражданские активисты.

Первое заседание было проведено 22 апреля 2019 года, в г. Нур-Султан. На этой встрече было предложено сформировать гражданскую платформу «Аманат» и принято решение собрать предложения по тому как общество может вести мониторинг предстоящих выборов. Также был сформирован общественный штаб.

Сегодня поступило более 250 предложений заинтересованных граждан и экспертов, отобраны наиболее актуальные вопросы. На этой основе разработана концепция, включающая 5 основных направлений создания необходимых условий для выборов. Это пять направлений – «Подготовка к проведению выборов», «Информированность избирателей о своих правах», «Честность», «Открытость» и «Сотрудничество», — отметил Бектай Орманов.

Будут ли созданы равные условия для претендентов? Дают ли СМИ одинаковую площадь всем? Как избиратели могут поддержать избранного кандидата? Как найти информацию о его программе? На такие вопросы платформа «Аманат», предусматривает предоставление ответов.

Кроме того, во всех регионах Казахстана, на каждом избирательном участке будет проводиться работа по созданию сети независимого контроля и оперативного обмена информацией, прозрачной и объективной информации и обмена мнениями по выборам между гражданами, журналистами, экспертами, учеными, созданию независимых диалоговых и дискуссионных площадок.

В Туркестанской области представительство гражданской платформы «Аманат» начал свою работу с 29 апреля. Будет налажено сотрудничество с международными организациями, ЦИК, избирательными комиссиями с местными исполнительными органами, предвыборным штабом кандидатов, средствами массовой информации, представителями научно-экспертного сообщества и гражданского сектора по всем направлениям.