На сельскохозяйственной выставке-ярмарке в здании Мажилиса в рамках парламентских слушаний выставили на продажу яйца из Северо-Казахстанской области с надписью «9 июня все на выборы», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Десяток таких яиц стоит 200-250 тенге. Как сообщила представитель «Союза птицеводов Казахстана», в компании на каждый праздник придумывают свои надписи. «Мы их пригласили, они нам яйца отправили. У них такое бывает. Они на Пасху такое делают, в прошлом году на Курбан айт писали. Такой у них маркетинговый ход», — прокомментировала она.

В Мажилисе прошли парламентские слушания, посвященные перспективам развития мясо-молочной отрасли. В слушаниях принимают участие депутаты Парламента, руководители акиматов, представители НПП «Атамекен», отраслевых общественных объединений, сельхозтоваропроизводители, зарубежные и отечественные эксперты.

Среди главных тем обсуждения — производство, переработка и экспорт животноводческой продукции, господдержка отечественных сельхозтоваропроизводителей, защита внутреннего рынка от ввоза фальсифицированной продукции.