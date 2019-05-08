ЦИК установил размеры расходов кандидатов в Президенты РК

В соответствии с пунктом 3 статьи 28, пунктом 2 статьи 33 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующие размеры расходов кандидата в Президенты Республики Казахстан, покрываемых из средств республиканского бюджета:

1) выступление с программой по телевидению — в сумме 5 250 000 (пять миллионов двести пятьдесят тысяч) тенге;

2) выступление с программой по радио — в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге;

3) публикация в периодических печатных или сетевых изданиях в сумме 810 000 (восемьсот десять тысяч) тенге;

4) проведение публичных предвыборных мероприятий кандидатов в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге;

5) выпуск агитационных материалов — в сумме 400 000 (четыреста тысяч) тенге;

6) транспортные расходы — в сумме 471 200 (четыреста семьдесят одна тысяча двести) тенге.

2. Довести настоящее постановление до сведения зарегистрированных кандидатов в Президенты Республики Казахстан, местных исполнительных органов и территориальных избирательных комиссий.

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Республики Казахстан Б. Имашев

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Республики Казахстан С. Мустафина

город Нур-Султан,

8 мая 2019 года

№ 31/265