Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оперативно реагировать на запросы населения. Он пояснил, что работа в соцсетях важна, так как позволяет доступно разъяснять проводимую политику.

В связи с этим аким Шымкента дал задание руководящему составу зарегистрироваться в соцсетях. Габидулла Абдрахимов призвал своих подчиненных принимать обращения горожан и оперативно на них реагировать, а также в доступной форме разъяснять о работе, которую проводит акимат.

Отметим, что на сегодня имеется положительный опыт такой работы посредством страницы @akimat.shymkent. Аким подчеркнул, что работа в данном направлении будет усилена его личным контролем.

➡️К слову, сам он возобновил свою страничку в сети twitter и зарегистрировался в инстаграм @gabidullaabdrakhimov.

Ниже приводим перечень уже зарегистрированных в соцсетях сотрудников акимата:

➡️ Замакима города Бауыржан Мамыталиев — @mamytaliev.bauyrzhan(строительство, архитектура, ГАСК и земельные отношения);

➡️ Замакима города — Данат Жумин — @danat_zhumin (предпринимательство, туризм, сельхоз, цифровизация);

➡️ Замакима города — Гульжан Курманбекова — @gulzhan.kurmanbekova(социальные вопросы, здравоохранение).

Аким Аль-Фарабийского района — Габит Мауленкулов — @alfarabi.shymkent

Аким Енбекшинского района – @galymzhan017

Аким Каратауского района – @isamidin_05

Управление занятости и соцзащиты —@aleumettik_qorgau_basqarmasy_

Центр занятости г. Шымкента — @zhumyspen_qamtu_ortalygy_

Управление строительства — Абильсеит Рабаев — @abilseyt_rabayev_2019

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Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития — Нуркен Бегулиев — @nurkenbeguliyev

Управление энергетики и ЖКХ — Нурлан Аманкулов — @nurlanalihan

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог – Куатжан Жуматаев — @kuatzhanzhumataev

Управление физической культуры и спорта – Алибек Нуртаев — @alibek_nurtaev

Управление здравоохранения – и.о. руководителя Галымжан Абиш — @abishgalymzhan

Управление по делам семьи, детей и молодежи — Калтаев Жандос Тулембекович — @zhandosqaltay и @ZhandosQaltay

Управление туризма – Турар Ахметов — @t.a.akhmetov

А все адреса Facebook-страниц вы найдете на странице facebook акимата Шымкента.