Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оперативно реагировать на запросы населения. Он пояснил, что работа в соцсетях важна, так как позволяет доступно разъяснять проводимую политику.
В связи с этим аким Шымкента дал задание руководящему составу зарегистрироваться в соцсетях. Габидулла Абдрахимов призвал своих подчиненных принимать обращения горожан и оперативно на них реагировать, а также в доступной форме разъяснять о работе, которую проводит акимат.
Отметим, что на сегодня имеется положительный опыт такой работы посредством страницы @akimat.shymkent. Аким подчеркнул, что работа в данном направлении будет усилена его личным контролем.
➡️К слову, сам он возобновил свою страничку в сети twitter и зарегистрировался в инстаграм @gabidullaabdrakhimov.
Ниже приводим перечень уже зарегистрированных в соцсетях сотрудников акимата:
➡️ Замакима города Бауыржан Мамыталиев — @mamytaliev.bauyrzhan(строительство, архитектура, ГАСК и земельные отношения);
➡️ Замакима города — Данат Жумин — @danat_zhumin (предпринимательство, туризм, сельхоз, цифровизация);
➡️ Замакима города — Гульжан Курманбекова — @gulzhan.kurmanbekova(социальные вопросы, здравоохранение).
Аким Аль-Фарабийского района — Габит Мауленкулов — @alfarabi.shymkent
Аким Енбекшинского района – @galymzhan017
Аким Каратауского района – @isamidin_05
Управление занятости и соцзащиты —@aleumettik_qorgau_basqarmasy_
Центр занятости г. Шымкента — @zhumyspen_qamtu_ortalygy_
Управление строительства — Абильсеит Рабаев — @abilseyt_rabayev_2019
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Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития — Нуркен Бегулиев — @nurkenbeguliyev
Управление энергетики и ЖКХ — Нурлан Аманкулов — @nurlanalihan
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог – Куатжан Жуматаев — @kuatzhanzhumataev
Управление физической культуры и спорта – Алибек Нуртаев — @alibek_nurtaev
Управление здравоохранения – и.о. руководителя Галымжан Абиш — @abishgalymzhan
Управление по делам семьи, детей и молодежи — Калтаев Жандос Тулембекович — @zhandosqaltay и @ZhandosQaltay
Управление туризма – Турар Ахметов — @t.a.akhmetov
А все адреса Facebook-страниц вы найдете на странице facebook акимата Шымкента.