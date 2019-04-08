Более тысячи участников собрал «Технодом Шымкент Марафон»

В Шымкенте прошло масштабное спортивное событие – «Технодом Шымкент Марафон». Он собрал более 1000 человек участников из разных городов Казахстана, а также из Узбекистана и Кыргызстана, России и Литвы.

Организатором мероприятия стала ведущая компания по продаже техники Технодом, при поддержке акимата г. Шымкента и общественного объединения «Экстремальная атлетика». С 7 утра на площади Наурыз, в самом сердце всех знаменательных событий Шымкента собрались все любители стайера, спринтера, легкой атлетики, да и просто любители спорта.

Самым пожилым участником марафона стала Вабенко Нина Анатольевна, в свои 84 года это ее четвертый марафон с дистанцией 5 км и на нем марафонка со стажем останавливаться не собирается.

Нина Вабенко, жительница г. Шымкента: «5 километров я бежала, это был мой четвертый марафон, каждый год участвую, плаваю, чувствую себя отлично, здесь кайфую просто. Ну, конечно, если здоровье будет еще побегу, я же молодая, мне всего 84 года!»

Марафонец с двадцатилетним стажем, Руслан Валиулин считает, что уровень Шымкентского забега не уступает европейским стандартам.

Делится впечатлениями Руслан Валиулин: Я сам участвовал в Европейских марафонах, в Бухаресте бегал, в Румынии два раза. Могу сказать, что за 4 года уровень этих мероприятий очень вырос почти до европейского».

Главной целью мероприятия организаторы считают пропаганду здорового образа жизни и вовлечение жителей города в регулярные занятия спортом. А все вырученные средства будут направлены на развитие социальных проектов г. Шымкента. Кроме того, «Технодом Шымкент Марафон» приготовил ценные подарки для победителей и призеров.

Шынар Жанибекова, директор по внешним коммуникациям «Технодом»: «Для победителей в каждой дистанции мы подготовили призы от Технодома, это товары электронной и бытовой техники, поскольку мы являемся лидерами именно в продаже товаров бытовой техники для дома, офиса. Это будут холодильники, кондиционеры, телевизоры, ноутбуки, наушники спортивные, газовые плиты, ну и другие товары».

Компания Технодом с начала 2019 года провела уже второе мероприятие с яркой и такой нужной социальной миссией — вовлечение нации в здоровый образ жизни. Следующим этапом организаторы планируют соревнования в разных городах Казахстана по большому теннису совместно с Федерацией тенниса.