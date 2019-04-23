В Узбекистане брачный возраст для девушек увеличили до 18 лет, сообщает Podrobno.uz.

Изменения утверждены постановлением главы государства, направленным на обеспечение прав детей.

Повышение брачного возраста вступит в силу с 1 сентября.

Согласно действующему законодательству, брачный возраст устанавливается для мужчин в 18 лет, для женщин – в 17 лет.

Однако, при наличии уважительных причин, в исключительных случаях (беременность, рождение ребенка, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным), хоким района или города по месту государственной регистрации брака может по просьбе лиц, желающих вступить в брак, снижать брачный возраст не более чем на один год.

В ходе недавно проведённого опроса среди молодых людей и девушек 75% участников отметили, что и мужчины, и женщины не готовы к браку в 17-18 летнем возрасте. При этом 3% участников считают, что к браку готова только женщина, а 5%, что только мужчина. Примерно равное количество участников затруднились ответить на этот вопрос (8%) или считают, что оба готовы к созданию семьи в этом возрасте (9%).