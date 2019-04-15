15 апреля казахстанский певец Димаш Кудайберген выступил в Ташкенте. Гала-концерт был посвящен открытию года Казахстана в Узбекистане. На нем присутствовали главы двух государств Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев, передает NUR.KZ.

Димаш Кудайберген спел во Дворце международных форумов «Узбекистан».

Комментаторы рассыпались в комплиментах.

«Боже мой!!! Казалось бы уже некуда лучше, и вот новое выступление!!! Видимо и вправду, нет предела совершенству!!!», «Димаш — король, как всегда на высоте. Димаш абсолютно на высоком уровне это было. Выступление, голос Димаша — сенсация. Димаш — самый талантливый, самый интеллигентный, воспитанный, благородный, добродушный молодой человек нашего народа Казахстана и мира», — написали поклонники.

Кроме молодого артиста на сцене появились такие мэтры, как Алибек Днишев, Айман Мусаходжаева, Майра Мұхамедқызы, Медет Чотабаев, Нурлан Бекмухамбетов, Мария Мудряк и другие знаменитости.

Напомним, ранее фанатки казахстанского исполнителя встречали его в аэропорту Ташкента и были в неописуемом восторге от того, что смогли воочию увидеть кумира.