Перед началом церемонии открытия главы государств осмотрели выставку «Наследие Великой Степи», раскрывающую основные положения статьи Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой Степи». Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

На выставке были представлены шедевры древнего искусства Казахстана из фондов Национального музея РК, в том числе Иссыкский золотой человек, реконструкции коней и конского снаряжения из Берельских курганов, «Таксайская принцесса», уникальные экспонаты Государственного историко-культурного музея-заповедника «Әзрет-Султан».

Выступая на торжественной церемонии, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и узбекский народ за теплый прием и гостеприимство.

«Нас связывает единый язык, религия, общая история и одна судьба. Наши народы – наследники древней и великой цивилизации Центральной Азии. Мы смогли сохранить традиции, ценности и культурно-духовное наследие предков, вместе пройдя через множество судьбоносных испытаний», — подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что стратегическое партнерство и плодотворное сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном являются логическим продолжением исторической дружбы, выйдя на современном этапе на еще более высокий уровень.

«Крепнет приграничное сотрудничество, неуклонно растет товарооборот. Твердо могу сказать, что на сегодняшний день в казахстанско-узбекских отношениях не существует проблемных вопросов. Благодаря усилиям Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева и уважаемого Президента Шавката Мирзиёева казахско-узбекские отношения переживают настоящий подъем», — заявил Президент Казахстана.

Цитируя Абая, Глава государства рассказал, что великий поэт призывал казахов, учиться у братского узбекского народа его добродетелям, в особенности, скромности и трудолюбию и поблагодарил руководство Узбекистана за поддержку казахской культуры.

«Хотел бы высказать слова признательности за масштабные меры, предусмотренные постановлением Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева «О широком изучении и пропаганде творческого наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отдельно остановился на принимаемых мерах по поддержке узбекской диаспоры в Казахстане.

«Мы делаем все для того, чтобы узбеки, постоянно проживающие в нашей стране, могли бы в полной мере удовлетворить свои духовные, социальные запросы. В Казахстане действуют десятки узбекских этнокультурных центров, открытых практически во всех регионах. Узбекский язык представлен в Казахстане в медийной сфере, системе образования, культурной жизни. Пользуются успехом у зрительской аудитории два узбекских театра», — рассказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев рассказал присутствующим, что укреплению тесных двусторонних связей способствовал прошедший Год Узбекистана в Казахстане, в рамках которого было проведено более 200 совместных мероприятий, и особо отметил первый Межрегиональный форум в Шымкенте.

«Мы последовательно идем к достижению нашей цели – увеличению двустороннего товарооборота до 5 миллиардов долларов. Ведется работа по активизации транспортного сообщения. Серьезные возможности для выхода на рынки Европы и Азии открывает развитие транзитно-логистической инфраструктуры наших стран», — подчеркнул Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что Год Казахстана в Узбекистане стал знаменательным событием, имеющим особое значение не только для двусторонних отношений, но и для формирования атмосферы взаимопонимания и доверия во всей Центральной Азии.

«От тесного взаимодействия и согласованных действий Казахстана и Узбекистана во многом зависят успешное экономическое развитие, стабильность и безопасность Центральной Азии. Предлагаю связать между собой главные духовные и исторические центры наших стран, являющиеся достоянием не только тюркской, но и всей мировой культуры. И в оперативном режиме открыть туристический кластер, соединив в один маршрут Туркестан, Самарканд, Бухару», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение выступления Президент Казахстана подчеркнул, что общим долгом настоящего поколения является сохранение завещанных предками дружбы и единства казахского и узбекского народов и объявил Год Казахстана в Узбекистане открытым.

Торжественная церемония завершилась гала-концертом с участием признанных мэтров и известных деятелей искусства Казахстана Алибека Днишева, Айман Мусаходжаевой, Майры Мұхамедқызы, Медета Чотабаева, Нурлана Бекмухамбетова, Димаша Кудайбергена, Марии Мудряк и других мастеров сцены и творческих коллективов.

Узбекским зрителям также были представлены фрагмент из оперы М. Тулебаева «Біржан-Сара», хореографические композиции в исполнении театра «Astana Ballet», Государственного ансамбля танца РК «Салтанат», Государственного республиканского академического уйгурского театра музыкальной комедии им. К. Кужамьярова и Государственного республиканского академического корейского театра музыкальной комедии.