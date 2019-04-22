На большей территории Казахстана пройдут сильные дожди.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге и юго-востоке местами сильный дождь, лишь на западе, юго-западе погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на юге — гроза, возможен град, передает РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области днем ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Карагандинской, ночью и утром Костанайской области ожидается местами- туман, в, Карагандинской области- гололед.

В Жамбылской области местами ожидается гроза, туман, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

В Туркестанской области местами- гроза, возможен град, ночью усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами- усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром-туман.

В Шымкенте по прогнозам синоптиков сегодня облачно, днем +17 градусов тепла, ночью +9.