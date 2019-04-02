Социальная сеть Facebook планирует запустить новую опцию. Она позволит пользователям узнать, каким образом алгоритмы определяют, что показывать в ленте новостей, передает life.ru.

Для этого понадобится нажать на кнопку «Почему я вижу этот пост?». После этого пользователь увидит, что именно стало причиной того, что сообщение появилось в его ленте новостей.

Некоторые пользователи уже получили доступ к этой опции, однако полностью работать она начнет только 2 мая.

Кнопка «Почему я вижу этот пост?» будет находиться в выпадающем меню в правом верхнем углу каждой публикации в ленте новостей.

Также Facebook добавит больше информации в опцию «Почему я вижу эту рекламу?», которая появилась в социальной сети в 2014 году.