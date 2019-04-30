Жители Мактаральского района устали от весенних потопов.

В поселке Атакент жалуются, что дворы частных домов в период сильных дождей превращаются в пруды и озера. Атакентцы просят обратить внимание на их проблему.

«Здравствуйте! Помогите, уже не знаем к кому обращаться. Поселок Атакент Мактааральского района утопает в воде. Дома в аварийном состоянии. Дворы в воде, стены сыреют, рушатся. Люди уже на лодках будут скоро передвигаться. Акимат ответил, что такими делами они не занимаются, предложили обратиться в пожарную часть. В пожарной части сказали, что работает одна помпомашина, ждать надо, в очереди 100 человек», — говорится в их сообщении.

В акимате Мактааральского района журналистам заявили, что воду всю откачали и держат ситуацию под контролем.

«Воду мы откачали, задействовали службу ЧС. Из-за больших осадков вода набралась, тут еще из переполненных поливных каналов вода поступает. Заранее мы все вроде предусмотрели, но капризы погоды непредсказуемы. А то что жители говорят о том, что мы отказались помогать — это неправда. Остатки воды выкачали с помощью насоса», — пояснил Бейсенбай Туребеков,заместитель акима Мактааральского района.