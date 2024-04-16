Проливные дожди затопили улицы и бизнес-объекты Шымкента

В Шымкенте проливной дождь вызвал серьезные подтопления. Местные жители делятся в социальных сетях последствиями ливня, передает OTYRAR.

Очевидцы прислали видео, на котором один из супермаркетов Шымкента затопило водой. Негодуют и водители авто, ливень спровоцировал серьезные заторы по улице Жибек Жолы.

Корреспондент с места событий сообщает о том, что сейчас ситуация улучшилась. Однако, по прогнозам синоптиков, солнечные дни в Шымкенте пока не ожидаются.

Наше издание запросило официальную информацию о последствиях ливня в акимате и пресс-службе ДЧС Шымкента. Новость будет дополняться.