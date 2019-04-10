Прогноз погоды по Казахстану на теплое полугодие 2019 г.

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция РГП «Казгидромет» Министерства энергетики РК посвященная прогнозу на предстоящее теплое полугодие, с участием директора Гидрометцентра Марины Шмидт, начальника Управления долгосрочных прогнозов погоды Жулдыз Исабековой и директора Департамента гидрологии Дидара Жанибекулы.

В ходе пресс-конференции Жулдыз Исабекова сообщила о том, что так как апрель еще середина переходного сезона, погода ожидается неустойчивой. К середине месяца практически весь Казахстан будет охвачен влиянием западного и южного циклонов, с которыми пройдут дожди на юго-востоке и востоке страны сильные, с грозами, порывистым ветром, выпадением града, в северной половине возможен переход дождя в мокрый снег, также с порывистым ветром, гололедными явлениями, в ночные и утренние часы с образованием тумана.

Температура в апреле будет колебаться:

в северной половине – ночью от 0,-5°С до +2+7°С, днем от +8+13°С до +12+20°С;

в южной половине – ночью от +5+13°С до +10+15°С, в дневные часы от +12+23°С до +18+26°С.

Наиболее холодные дни приходятся на середину второй и третьей декады:

на большей части республики температура понизится ночью до -5-10°С, местами 0 °С, днем до -2+6°С;

в южной половине – понижение ночью до 0,+5°С, на почве заморозков до 3°С, днем до +7+15°С.

Как отметил Дидар Жанибекулы, в период с 28.03 по 04.04.2019г. по обработанным Казгидромет снимкам ДЗЗ спутников NASA площадь покрытия снегом территории Казахстана сократилась на 23% с 30% до 7 %. Снежный покров в основном сохраняется в оврагах, лесистой и горной местности.

По данным гидрометеорологического мониторинга в период с 28.03 по 04.04.2019г. во многих бассейнах равнинных рек областей устойчивый снежный покров сошел.

Дальнейшая водность рек регионов равнинной территории будет определяться поступлением талых вод, скопившихся в низменностях при снеготаянии, выпадением осадков и инфильтрацией влагозапасов в русла рек.

Пик половодья пройден в Актюбинской и Карагандинской областях. В ЗКО и Атырауской областях дальнейшая водность будет определяться режимами работ водохранилищ расположенных на территории РФ.

В апреле месяце ожидается прохождения пика паводков/половодья в СКО, ВКО, Павлодарской, Костанайской и Акмолинской областях.

На прошедшей недели повышение ночных температур воздуха выше 0°С, выпадение смешанных осадков повлекло к интенсивному таянию снега, формированию талых стоков и подтоплению пойменных участков рек в Акмолинской области на реках Шагалалы, Кылшакты, Калкутан, Жабай, а так же на реках СКО и Павлодарской области.

Оправдываемость еженедельного гидрологического прогноза, с уточнениями от 02.04.2019г. по равнинным рекам составила 87%.

Согласно недельного синоптического прогноза с 06 по 12 апреля 2019г. на большей части территории РК в начале периода ожидается понижение дневных и ночных температур воздуха, с середины периода постепенное повышение.

Прогнозируется выпадение обильных дождей в ЗКО, Атырауской областях, в конце периода в ВКО, Карагандинской областях до 14 мм. В Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях в течении недели пройдут обильные дожди до 14-23 мм.

Как отметила Марина Шмидт, май предполагается выше нормы на 1°С с количеством осадков меньше нормы в западной половине, и в пределах нормы в восточной половине.

В июне столбики термометров будут изменяться в пределах климатической нормы. Осадков выпадет больше нормы, за исключением крайних западных и северо-западных регионов.

Июль ожидается в пределах нормы на большей части РК, лишь в юго-западной половине РК ожидается выше нормы на 1°С. Осадков выпадет на большей части меньше нормы, в восточной половине страны – около нормы, лишь в горных районах востока и юго-востока – больше нормы.

Август ожидается теплым. Температура воздуха будет выше нормы на 1°С в большинстве областей, лишь около нормы в северо-западной половине РК. Осадков выпадет меньше нормы, лишь на севере и северо-западе, в горных и предгорных районах юго-восточной половины предполагается около и больше климатической нормы.

По предварительному прогнозу сентябрь-октябрь ожидаются теплыми, с количеством осадков меньше нормы на большей части РК, что позволит насладиться такой порой как Золотая осень.

Учитывая невысокую оправдываемость (54 %) сезонный прогноз следует использовать как консультативный, который будет регулярно уточняться прогнозами на месяц и на декаду.