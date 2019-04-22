22 апреля 1870 года (149 лет назад) родился В.И. Ленин.

Традиционно в этот день коммунисты Шымкента (КНПК) отправились в парк Металлургов, чтобы возложить цветы к памятнику вождю мирового пролетариата.

Российский политический и государственный деятель, основатель коммунистической партии и советского государства, один из лидеров международного коммунистического движения, «вождь мирового пролетариата» Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 10 апреля (22 апреля по новому стилю) 1870 года в городе Симбирске, в семье инспектора и директора народных училищ Симбирской губернии действительного статского советника Ильи Николаевича Ульянова.

Дворянин, генеральский сын, получивший хорошее образование, как сейчас сказали бы — «мальчик из приличной семьи», — все свои силы и способности направил на разрушение Российского государства и создание государства Советского — не загадка ли?

День 22 апреля в каждой советской школе ежегодно отмечался, как Ленинский день, — но вот почти три десятка лет, как нет ни советской школы, ни страны Советов, — а «Ленин и сейчас живее всех живых».

Белые пятна ленинской биографии еще долгие годы будут предметом пристальных исследований историков, а политики будут писать его имя на знаменах или предавать анафеме, — значит, персонаж не исчерпал шарма. Значит — пока помним.