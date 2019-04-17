Стали известны подробности того, как мачеха издевалась над детьми.

Как рассказала родная тетя девочек, Эльвира Коимбетова, настоящая мать оставила троих детей и ушла из семьи 5 лет назад, больше ее дети не видели.

Со второй женой отец девочек, Нурмухамет Коимбетов, живет три года. Поначалу всё было нормально, но после рождения их общего сына, которому сейчас 1 год 7 месяцев, мачеха начала вымещать на падчерицах всю свою злобу. Отец предполагает, что это всё из чувства ревности.

Старшая девочка, которой сейчас уже 15 лет, говорит, что сестры очень любят своего отца, и потому никогда и никому не показывали следов от побоев и своих обид, чтобы не расстраивать его. Тем более, что после развода отец перенес инсульт и они бы не хотели, чтобы он вновь заболел.

А мачеха, тем временем, изощрялась как могла: для приемных дочерей она завела специальную тетрадь со сводом правил, как себя вести. И главным правилом был пункт: всегда улыбаться и даже не показывать виду, что что-то болит, когда отец приходит домой. Возможно поэтому, у Нурмахамета и представления не было, что на самом деле происходит дома в его отсутствии.

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В этой же тетради, мачеха вела учет наказаний каждой из девочек — сколько кто получил и сколько еще осталось. А среди орудий для наказаний были: шампур для шашлыка, иголка, плоскогубцы, нож и скалка. Количество и предметы наказаний систематически заносились в тетрадь. Старшая дочь рассказывает еще об одном из «воспитательных» методов мачехи — в чай детям она наливала жидкость для мытья посуды и заставляла их это пить.

Напомним, сейчас три девочки-сестры, которые пострадали от рук мачехи, находятся в жетысайской районной больнице. По словам специалистов, у трех подростков выявлены множественные ушибы, инфицированные раны, ссадины тела. По данному факту полицейские Жетысайского района возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Департамент полиции Туркестанской области.

Сейчас решается вопрос о переводе девочек на амбулаторное лечение.

Ернар Балабеков