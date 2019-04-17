Мачеха вела письменный учет, чем и сколько раз наказывала детей

Стали известны подробности того, как мачеха издевалась над детьми.

Как рассказала родная тетя девочек, Эльвира Коимбетова, настоящая мать оставила троих детей и ушла из семьи 5 лет назад, больше ее дети не видели.

Нурмухамет Коимбетов
Нурмухамет Коимбетов, отец девочек

Со второй женой отец девочек, Нурмухамет Коимбетов, живет три года. Поначалу всё было нормально, но после рождения их общего сына, которому сейчас 1 год 7 месяцев, мачеха начала вымещать на падчерицах всю свою злобу. Отец предполагает, что это всё из чувства ревности.

Старшая девочка, которой сейчас уже 15 лет, говорит, что сестры очень любят своего отца, и потому никогда и никому не показывали следов от побоев и своих обид, чтобы не расстраивать его. Тем более, что после развода отец перенес инсульт и они бы не хотели, чтобы он вновь заболел.

А мачеха, тем временем, изощрялась как могла: для приемных дочерей она завела специальную тетрадь со сводом правил, как себя вести. И главным правилом был пункт: всегда улыбаться и даже не показывать виду, что что-то болит, когда отец приходит домой. Возможно поэтому, у Нурмахамета и представления не было, что на самом деле происходит дома в его отсутствии.

В этой же тетради, мачеха вела учет наказаний каждой из девочек — сколько кто получил и сколько еще осталось. А среди орудий для наказаний были: шампур для шашлыка, иголка, плоскогубцы, нож и скалка. Количество и предметы наказаний систематически заносились в тетрадь. Старшая дочь рассказывает еще об одном из «воспитательных» методов мачехи — в чай детям она наливала жидкость для мытья посуды и заставляла их это пить.

Напомним, сейчас три девочки-сестры, которые пострадали от рук мачехи, находятся в жетысайской районной больнице. По словам специалистов, у трех подростков выявлены множественные ушибы, инфицированные раны, ссадины тела. По данному факту полицейские Жетысайского района возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Департамент полиции Туркестанской области.

Районная больница Жетысая

Сейчас решается вопрос о переводе девочек на амбулаторное лечение.

Ернар Балабеков

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