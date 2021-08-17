О вопиющем случае на детской площадке многодетная мать до сих пор говорит с содроганием. Два месяца назад ее восьмилетний сын повздорил со сверстником. Один из них пожаловался отцу. А тот вместо того, чтобы помирить детей, избил сына Улбосын Усмановой.

«Это было почти два месяца назад. Я нянчила своего годовалого ребенка у подъезда, а другой 8-летний сын катался здесь на скейте. Соседский ребенок сидел на игровой площадке и кидал в него камнями. После чего мой сын не выдержал и слегка ударил обидчика. На этом, вроде, конфликт был исчерпан. Дети продолжили играть. Как вдруг, подошел мужчина, сосед, ударил по голове моего сына и повалил на землю. После чего стал пинать его. Я вмешалась уже после того как мне соседка сказала, что моего сына бьет мужчина. Я не ругалась, но сказала, что он мог бы просто сделать замечание моему сыну, дернуть, например, его за ухо. Но не избивать его и пинать ногами», — рассказывает Улбалсын Усманова, жительница г. Шымкента.

Ночью, по словам матери, мальчику стало плохо. У ребенка ныло всё тело, сильно болела голова. На скорой его отвезли в больницу.

Этот мужчина в форме, по словам Улбосын, и есть тот самый обидчик. Однако нам он ни в чем не признался и поспешил снять с себя все обвинения. Мол, ни мальчика, ни его маму, в глаза не видел. И в этом доме никогда не жил. А значит все нападки безосновательны.

Нет, я даже не знаю и не слышал. Я здесь просто по работе хожу. Я сам живу в микрорайоне Туран, — говорит мужчина.

В Департаменте полиции заявили, что расследованием недетского конфликта они не занимаются. Дело рассматривают в управлении собственной безопасности. Там же нам сообщили о досудебной проверке. Однако, по результатам экспертизы дело остановили.

«14 июля мы получили результаты судебно-медицинской экспертизы. Выяснилось, что Алимбаев Ерасыл не получил никаких травм. А это значит, что признаков и следов побоев не было. В связи с этим возбуждать уголовное дело по заявлению Усмановой не было причины. Но была назначена служебная проверка. В ходе проверки было установлено, что полицейским по имени Нурлан оказался старший лейтенант полиции Нурлан Аребаев», прокомментировал Кымбатбек Койлайн, старший инспектор УСБ ДП г. Шымкента.

За нарушение Кодекса этики госслужащего старший лейтенант департамента полиции все же получил строгий выговор.

Но Улбосын таких исходом недовольна. Говорит, что её дети сейчас бояться выходить во двор без родителей.