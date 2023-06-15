В Шымкенте наставник мечети избил детей

Жестокий метод воспитания детей наставником мечети шокировал Казнет. На видео, опубликованном в соцсетях, у мальчиков 9 и 7 лет — на спине и руках следы от побоев, синяки и кровь.

Дети утверждают, что их беспощадно избили за то, что они не выучили хадисы.

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В духовном управлении мусульман Казахстана инцидент прокомментировали. Говорят: родители отдали несовершеннолетних детей на воспитание наставнику мечети. Он взялся за обучение на дому, в свободное от основной работы время. По данным представителей духовенства, учитель избил детей из-за собственных бытовых проблем, мол не мог сдержать агрессию и выместил на мальчиках. За нарушение этики, священнослужителя из мечети поспешили уволить.

Агабек Конарбайулы, пресс-секретарь ДУМК:

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«Инцидент произошел в Шымкенте. Жители Сарыагашского района Туркестанской области попросили своего одноклассника, наставника мечети, дать уроки религии своим сыновьям. К сожалению, Рустем Аскаров — учитель мечети «Таспау Салимбай», рассердился на другие бытовые вопросы, не смог совладать с эмоциями и избил несовершеннолетних. Инцидент произошел не в медресе. Мнение о том, что «детей били за неправильное чтение Корана», не соответствует действительности. Просим не спешить с выводами».

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Досудебное дело находится на контроле департамента полиции Шымкента. Взят ли под стражу религиозный наставник?! Правоохранители хранят молчание, ссылаясь на тайну следствия.

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«Данный факт зарегистрирован в Туранском РУП по статье 140 УК РК “неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего”. Начато досудебное расследование. Выясняются обстоятельства произошедшего»,- рассказали в пресс-службе ДП г. Шымкента.