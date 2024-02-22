Избиение детей попало на видео в Туркестанской области

Шокирующий инцидент произошел в Туркестанской области.

Избиение детей попало на видео. Инцидент произошел в Сайрамском районе. Об этом сообщили в ДП области, передает OTYRAR.

Видео с жестоким методом воспитания выложила в своем Telegram-канале Дина Тансари. На кадрах: мужчина в руках с ребенком, пинает двух остальных детей и на повышенных тонах ругает их. За что именно, точно не ясно. Общественника предположила, что злоумышленником может быть отчим детей и попросила отреагировать на инцидент детского омбудсмена.

«Поступило срочное обращение от подписчицы. На видео (опубликовали в телеграм Dina Tansari) мужчина ногами бьёт мальчика лет 4-5. Рядом девочка примерно такого же возраста. Они плачут. В доме грязно, дети измученные. Невозможно на это всё смотреть. Мы просим срочно отреагировать детского омбудсмена @zakiyevadinara и полицию Жетысуйской области @zhetysu.police Мы не можем понять, где находятся эти дети точно, и когда это произошло. Пишут на узбекском языке, но говорят, что это у нас на юге Казахстана: «Милиция бездействует говорят, отчим избивает ребенка говорят»,- написала Дина Тансари.

Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции области. Кто именно запечатлен на видео, правоохранители раскрыть не стали, ссылаясь на тайну следствия. Известно лишь то, что заведено уголовное дело. Подозреваемого уже задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

«Управлением полиции Сайрамского района Туркестанской области по факту противоправных действий в отношении малолетних детей возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится необходимые следственные действия и назначены соответствующие экспертизы. Выясняются все обстоятельства. Расследование дела находиться на личном контроле у начальника ДП Туркестанской области. Предупреждаем, за распространение ложной информации предусмотрено привлечение к ответственности. Просим Вас доверять и полагаться только на официальные источники»,- сообщили в ДП Туркестанской области.

Ранее, видео жестокого обращения с детьми шокировало казахстанцев. На кадрах: полуголый мужчина размахивает ремнем и на повышенных тонах, с матами кричит на детей за неубранную комнату. Так жестоко воспитывали детей в шымкентской семье.

Очевидцы уверяют, что отчим на систематической основе избивал падчерицу, и даже вырывал ей волосы. По данным общественного фонда НеМолчи KZ, в 2017 году бабушка девочки уже подавала заявление в полицию. Но ситуация, по словам родственникам, не изменилась. Мать девочки тоже подвергалась побоям, заявили в фонде. На жестокие кадры воспитания отреагировала уполномоченный по правам ребенка Шымкента.