Минздрав РК: к должностным лицам по факту ожога у ребенка из Шымкента приняты строгие меры.

Комитетом охраны общественного здоровья МЗ РК по факту ожога у ребенка после проведенной клизмы с г. Шымкент на основании обращения родителей ребенка со 2 апреля т.г. проведена внеплановая проверка с участием независимых экспертов. В частности, по итогам внеплановой проверки Комитетом выявлены следующие нарушения: осуществление клинической деятельности врача-инфекциониста без соответствующего допуска, к проведению процедуры допущена медсестра, не имеющая достаточного практического опыта работы, которой нарушен алгоритм проведения процедуры.

При этом, со стороны ответственных сотрудников больницы отсутствовал контроль за правильностью проведения процедуры.

По итогам проверки, по данному факту 2 медсестры уволены, старшая медсестра снята с должности, по отношению к заместителю главного врача и лечящему врачу приняты меры дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора.

Помимо этого, на главного врача Шымкентской городской инфекционной больницы наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 45 МРП.

Также материалы по результатам проверки будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Вместе с тем, в настоящее время ребенок 2018 г.р. по линии санавиации доставлен в Научный Центр Педиатрии и Детской Хирургии г. Алматы из областной детской больницы г. Шымкент

В настоящий момент состояние ребёнка не тяжелое, стабильное. При осмотре отмечается ожог правой ягодицы и прямой кишки. Ребёнку проведена ректоскопия, при которой отмечается ожог слизистой прямой кишки без признаков некроза и кровотечения. Остальные отделы толстой кишки не изменены. Ребёнок получает консервативное лечение. Прогноз заболевания благоприятный. Лечение ребенка находится на контроле Министерства.