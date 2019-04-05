Участницы конкурса «Мисс Казахстан-2019» пропагандируют красоту родного края, пишет Экспресс К.

Организаторы конкурса решили провести его с учетом опыта проведения «Мисс мира» – с уклоном на пропаганду въездного туризма. Оказывается, в китайском городе Санье, где этот конкурс прошел в прошлом году, поток иностранных туристов вырос на 40%.

Казахстанский конкурс красоты состоится 2 мая в «Номад холле» в Нур-Султане. Победительницы региональных конкурсов красоты уже сняли видеоролики, где рассказали о туристических достопримечательностях своего края. Например, обворожительная мисс Шымкент Балжанат Анас сняла ролик о пещере Ак Мечеть. А победительница расскажет о нашей стране в презентационных роликах для конкурсов «Мисс Вселенная» и «Мисс мира». Мисс Казахстан проедет по всем сакральным местам Великой степи.

Всего участниц 20. Среди них много творческих девушек. Например, мисс Темиртау Елизавета Максимова – художница. А мисс Тараз Дария Кенчибаева – хореограф и учится на журналиста. Мисс Усть-Каменогорск Тахмина Увазырова знает язык жестов, а мисс Петропавловск Анара Какимова – мастер спорта по художественной гимнастике.

Алан Исаев