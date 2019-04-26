Мокрый апрель: Прогноз на 27-29 апреля

По многолетним данным на юге и юго-востоке Казахстана в апреле и в мае выпадает самое большое количество осадков. И апрель этого года подтверждает это. Здесь уже выпало больше месячной нормы осадков, и из 25 дней 19 были с осадками, сообщает РГП «Казгидромет».

Но осадки в апреле этого года частыми были и на остальной территории республики. Вот и в последние апрельские выходные дни с холодными атмосферными фронтами, смещающимися с Баренцева и Карского морей, в большинстве областей ожидаются дожди, в северных, центральных и восточных областях возможен переход в мокрый снег и отрицательные ночные температуры.

Лишь в воскресенье на юге и юго-востоке предполагается погода без осадков, но будет прохладно.