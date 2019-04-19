Молодежь Шымкента призывает казахстанцев соблюдать чистоту и не загрязнять природу, сообщает «Хабар 24».

В социальной сети активисты запустили специальный челлендж и обратились к общественности. Такая идея пришла во время отдыха на природе, признается один из инициаторов экологической акции.

Вместе с другом инициировали уборку в одном из ущелий Туркестанской области. За 2 часа они собрали 52 мешка мусора. Каждый из которых весил около 30 килограммов. Всего за 1 день экоактивисты собрали более тонны мусора.