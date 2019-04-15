Следователи направили в суд материалы досудебного расследования по делу мошенницы, жертвами которой стали более 40 жителей Туркестанской области.

В марте 2019 года в Управление полиции г. Туркестан с заявлением обратилась местная жительница о том, что некая знакомая, войдя к ней в доверие, завладела ее деньгами в сумме 30 тысяч тенге, обещая помощь в получении субсидий по одной из госпрограмм. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

С аналогичными заявлениями о фактах мошенничества в полицию обратились десятки жителей областного центра.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали подозреваемую, жительницу Туркестанской области. Как выяснили полицейские, мошенница обманным путем завладевала деньгами потерпевших под предлогом помощи в получении субсидий или устройства на работу.

Следствием установлена причастность подозреваемой к 41 факту мошенничества на сумму около 1,5 миллиона тенге.

В настоящее время собранные материалы досудебного расследования по данным фактам направлены в суд для принятия решения..Чтобы не стать жертвой мошенников, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не проявлять излишнюю доверчивость к незнакомым людям.

Ни в коем случае не стоит вступать в контакт с малознакомыми лицами, навязывающие Вам сомнительные услуги, в том числе и по телефону, чтобы не попасться на уловку мошенников.

Если же вы стали свидетелем или жертвой подобных преступлений, то необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102.