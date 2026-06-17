Пенсионеров Шымкента учат защищаться от мошенников

Сегодня мошенники готовы на любые уловки ради чужих денег. Они представляются сотрудниками банков, курьерами, полицейскими и даже родственниками. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся люди старшего поколения.

Именно поэтому для пенсионеров Шымкента организовали специальный форум, посвящённый финансовой безопасности и защите от мошеннических схем. По словам участников встречи, попытки обмана происходят практически ежедневно.

«Мне постоянно звонят мошенники. Таких звонков очень много. Когда спрашиваю, кто они, начинают уходить от ответа или переводят разговор на другую тему. Я сразу кладу трубку и больше не разговариваю. Всем советую быть осторожнее»,- говорит Шолпан Калмурзаева, жительница города Шымкента.

Форум прошёл в рамках акции «Закон и порядок» по инициативе Агентства по финансовому мониторингу. Организаторы сделали акцент именно на пожилых людях, поскольку они чаще других сталкиваются с попытками финансового обмана.

Участникам подробно рассказали о наиболее распространённых схемах мошенничества, а также объяснили, как действовать в случае подозрительных звонков и сообщений.

«Наша главная задача — повысить финансовую грамотность пенсионеров и научить их защищаться от интернет-мошенников. Мы рассказываем о самых распространённых схемах обмана, новых тенденциях и признаках, по которым можно вовремя распознать злоумышленников»,- сообщила Аружан Алжан, официальный представитель департамента экономических расследований по городу Шымкенту.

Особое внимание на форуме уделили теме финансовых пирамид. По словам специалистов, нередко жертвами подобных схем становятся женщины старшего возраста.

Эксперты разъяснили участникам, как отличить сомнительные инвестиционные предложения от легальных финансовых инструментов и не поддаться на обещания быстрого и лёгкого заработка. Организаторы уверены: подобные встречи помогают пенсионерам лучше ориентироваться в современных угрозах и значительно снижают риск стать жертвой мошенников.