Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский «должен сесть в тюрьму» за использование русского языка, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телешоу, передает РИА Новости.

Реакция Фарион связана с благодарственной речью Зеленского избирателям, которую шоумен произнес на русском языке.

— А вы можете перевести, что оно несло? I don’t understand (Я не понимаю, англ. — Прим. ред.), что оно несло. Оно в украинском государстве живет, оно выучило государственный язык?! Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская до второго тура! Оно насилует язык на глазах у всей страны, — сказала экс-депутат.

На возражение журналиста, что «люди так проголосовали», и Зеленский продемонстрировал высокий электоральный результат, Фарион ответила, что поддержавшим его избирателям «объявляется война».

— Это означает, что с теми 30-ю процентами поддержки мы начинаем серьезную войну. И в этой войне мы должны победить, свободные и самодостаточные украинцы! — заключила она.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.