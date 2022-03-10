Всем оружие! Зеленский подписал новый закон

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил горожанам использовать оружие во время военного положения.

Зеленский подписал закон, разрешающий всем украинцам использовать оружие во время объявленного в стране военного положения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Верховной Рады.

В тексте документа отмечается, что граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны на законных основаниях, могут получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

«Гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины, если такое оружие применено на основании и в порядке», — говорится в законе.