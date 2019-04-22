Выступая на пресс-конференции, действующий президент Украины Петр Порошенко, который, согласно данным экзит-полов, проигрывает выборы, признал свое поражение еще до подсчета голосов.

Он анонсировал следующие шаги «своей команды», дав понять, что «у нового президента Украины будет очень сильная оппозиция». «Но наша сильная страна от этого только выиграет», — заявил господин Порошенко, передает kommersant.

«Наша команда будет защищать курс на членство в Евросоюзе и НАТО. Наша команда будет защищать безвиз, потому что новые члены конституционного суда очень быстро переориентировались на новую власть и планируют признать электронное декларирование, а именно оно было условием безвиза», — сказал Петр Порошенко.

В тех случаях, когда Владимир Зеленский будет предпринимать шаги, которые «отвечают национальным интересам Украины и приблизят нас к Евросоюзу и НАТО», господин Порошенко пообещал своему оппоненту поддержку.

«Я готов помочь новому президенту войти в курс дела до мельчайших деталей. Больше того — я готов передать ему всю сеть международной поддержки Украины. Сеть, которую мы так заботливо выстраивали годами», — сказал он журналистам.

Петр Порошенко заявил, что позвонит Владимиру Зеленскому и поздравит его с победой. Позже господин Зеленский сообщил, что господин Порошенко поздравил его по телефону.

Владимир Зеленский, выступая в своем штабе, поблагодарил всех украинцев и пообещал никогда их не подводить.