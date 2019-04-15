На внеочередные выборы президента из резерва Правительства выделят 9,4 млрд тенге

9,348 млрд тенге выделят Центральной избирательной комиссии, 56,9 млн – Министерству иностранных дел, говорится в проекте постановления Правительства.

На портале «Открытые НПА» опубликовали проект постановления о выделении средств из резерва Правительства на проведение внеочередных выборов президента, назначенных на 9 июня 2019 года.

Согласно документу, из резерва Правительства, предусмотренного в республиканском бюджете на 2019 год на неотложные затраты, планируется выделить 9 404 771 000 тенге, из них 9 347 885 000 – Центральной избирательной комиссии, 56 886 000 – Министерству иностранных дел.

Указанная сумма выделяется в соответствии с заключением Министерства финансов от 12 апреля 2019 года, говорится в пояснительной записке к проекту.

Проект направлен на реализацию конституционных прав граждан на осуществление власти через свободные выборы», – отмечается в пояснительной записке.Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 29 апреля.

9 апреля министр национальной экономики РК Руслан Даленов сообщил, что Правительство может профинансировать выборы из резервных средств. ЦИК просил выделить на выборы 12 млрд тенге, но Минфин сократил эту сумму.