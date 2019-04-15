Сегодня аким города Шымкента Габидулла Абдрахимов представил нового руководителя управления здравоохранения Шымкента.
Им стал Асхат Байдиалиев. Уроженец города Кентау.
Его последняя должность: Экс-руководитель управления здравоохранения Алматинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Карагандинский Государственный Медицинский Институт (1990);
АГМИ им. С.Д. Асфендиярова (1995)
Специальность «Лечебное дело»
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, ординатура (1997);
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, аспирантура (2000);
Первая Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова, докторантура, заочно
Научные звания, степени, деятельность:
Кандидат медицинских наук, тема диссертации «Оптимизация тактических подходов к диагностике и лечению некоторых заболеваний органов и тканей забрюшинного пространства» (2001)
Трудовой стаж:
Ассистент кафедры урологии и оперативной нефрологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (2001-2005);
Заведующий кафедрой урологии НУО «КМУ», декан факультета постдипломного образования (01.2006-2010);
Директор ГККП «Поликлиника Карасайского района» Алматинской области (27.01.2010-12.2012);
Директор ГКП на ПХВ «Карасайская ЦРБ» Алматинской области (25.12.2012-04.2015);
Руководитель управления здравоохранения Алматинской области (09.04.2015-11.2017)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
Медали: «Отличник профсоюза», «Почетный работник здравоохранения РК», юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 20 жыл»;
Благодарности: «Благодарственное письмо» акима Карасайского района, заместителя председателя Партии «Нұр Отан» Б. Байбека, акима области А.Баталова;
Почетная грамота акима области А. Мусаханова