В Шымкенте новорожденному провели сложнейшую операцию

Один из Шымкентских малышей родился всего 2 дня назад, но сразу после появления на свет, врачи были вынуждены положить ребенка на операционный стол.

Диагноз сложный — артрезия пищевода, это врожденная аномалия развития, которая возникает еще внутриутробно. Признаки болезни заметны уже в первые минуты новорожденного.

«Мы провели скрининговое обследование ребенка, до того как он родился, и перевели маму в 3 роддом. Откладывать операцию было невозможно, ребенок не мог глотать. В противном случае ребенок мог погибнуть. Сейчас с малышом все хорошо«, — говорит Ержан Байдуллаев, заместитель главного врача детской городской клинической больницы г. Шымкента.

Другая пациентка — 12-ти летняя девочка уже давно страдает от сколиоза — позвоночник подростка был сильно искривлен. Врачи хирургическим путем вставили в искривленный позвоночник металлический протез. Врач Болат Нагиманов говорит, все операции были проведены лучшими эскулапами, в рамках международного форума хирургов.

«5-6 мая, в городе Шымкент, проходит второй форум детских хирургов РК. Он посвящен профессору, великому деятелю Ормантаеву. В рамках этого съезда, с договоренностью горздрава и клиники, мы произвели лечение ребенка со вторичным сколиозом. Операция прошла хорошо, с ребенком все норм. Хотели достичь коррекции нарушения, и мы ее достигли.»

К слову, в форуме приняли участие не только отечественные врачи, но и специалисты из-за рубежа — из Турции, Узбекистана, Таджикистана и стран Центральной Азии.