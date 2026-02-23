Врачи извлекли из желудка 8-летнего пациента крупный ком волос

В Шымкенте в приёмное отделение городской детской клинической больницы поступил 8-летний ребёнок с жалобами на боли в животе, отсутствие аппетита и рвоту, которые продолжались на протяжении 7 суток.

По словам бабушки, в последние дни ребёнок отказывался от пищи.

В ходе осмотра при пальпации брюшной полости врачи обнаружили в области желудка постороннее образование. По результатам инструментальных исследований было установлено наличие инородного тела в желудке.

Ребёнка экстренно прооперировали. Во время хирургического вмешательства из желудка был извлечён крупный ком волос. В медицине такое состояние называется трихобезоар — это скопление волос в желудке.

Данное заболевание встречается сравнительно редко и чаще наблюдается у детей, подростков, а также у молодых женщин в возрасте до 30 лет.

В настоящее время состояние ребёнка стабильное, он находится под медицинским наблюдением.

Напомним, ранее OTYRAR писал о том, как врачи в Туркестанской области извлекли из желудка девушки почти килограмм волос.