Горздрав прокомментировал информацию о вспышке кори в Шымкенте

В управлении здравоохранения Шымкента прокомментировали распространяющиеся в социальных сетях сообщения о вспышке кори в городе. Ведомство заявило, что данная информация не соответствует действительности.

В публикациях утверждалось, что медицинские учреждения мегаполиса переполнены, свободных мест в палатах нет, а дети массово заражаются корью. Однако, по официальным данным, эти сведения не подтверждаются. С начала текущего года в Шымкенте зафиксирован лишь один лабораторно подтверждённый случай заболевания корью.

«На базе городской инфекционной больницы для карантинных инфекций развернуто 220 коек, на сегодняшний день занято 164 койки, резерв составляет 56 коек. Коечный фонд для приема заболевших граждан имеется в достаточном объеме. Отказов в госпитализации заболевших нет. Все пациенты города с карантинными инфекциями получают лечение и обследование в полном объёме, согласно протоколу Министерства здравоохранения Республики Казахстан», — сообщили в управлении здравоохранения г. Шымкента.

В горздраве также отметили, что в целях предупреждения распространения кори проводится дополнительная иммунизация детей с шестимесячного возраста. Наряду с этим продолжается плановая вакцинация в 1 год и 6 лет в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок. На сегодняшний день охват вакцинацией составляет 89,3%.