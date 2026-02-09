В Шымкенте врачи чудом спасли младенца после остановки сердца

Реклама
Редактор Жулдыз Ахмет
Младенец в роддоме
Иллюстративное фото

В Шымкенте бригада скорой медицинской помощи спасла жизнь 2,5-месячному ребёнку, у которого произошло прекращение дыхания и сердцебиения, передает OTYRAR.

Информацией поделились в городском Управлении здравоохранения. Как стало известно, экстренный вызов на номер 103 поступил 1 февраля в 00:14. Младенец подавился молоком и перестал дышать. Бригада прибыла на место всего за 6 минут.

«Со слов матери, спустя 15–20 минут после кормления ребенок начал срыгивать и задыхаться. Когда малыш стал хрипеть и синеть, женщина немедленно взяла его на руки и вызвала скорую помощь. Врач и фельдшер без промедления начали реанимационные мероприятия. Уже через две–три минуты у ребенка восстановились сердцебиение, дыхание и пульс», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Управление здравоохранения Шымкента

После оказания экстренной медицинской помощи младенца доставили в Шымкентскую городскую клиническую детскую больницу, где он был взят под наблюдение специалистов.

