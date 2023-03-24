Марат Пашимов покинул пост руководителя облздрава

Информацию, что Марат Пашимов освободил должность руководителя управления здравоохранения Туркестанской области, подтвердили в акимате региона.

Как стало известно, экс- глава облздрава уходит по собственному желанию в связи с переездом и переходом на другую работу.

Справочно: Марат Пашимов родился в 1981 году в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области. Образование высшее, по специальности лечебное дело и государственное и местное управление. Кандидат медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 2003 году медбратом в кардиологическом центре Южно-Казахстанской области.

2005 – 2015 годы занимал должности: врач-анестезиолог, заведующий отдела реанимации, заведующий отделением телемедицины, заместитель главного врача по организационно-методической работе и ЧС.