Можно представить, сколько миллионов людей завидуют нам, потому что мы живем на солнечном юге. Ведь есть места, где солнце на появляется месяцами, где ясное небо – большая редкость. Жители «пасмурных регионов» не понимают, как такое в голову может прийти – защищаться от солнца. А нам с вами пора подумать об этом уже сейчас, когда до лета еще далеко. И выстраивать стратегию защиты.

СНИМИТЕ РОЗОВЫЕ ОЧКИ

Давайте посмотрим правде в глаза. Для нас с вами солнце – одновременно и благо, и проблема. Без него не было бы той щедрости, которой нас одаривает здешняя природа. Тоскливая и холодная зима длилась бы не три месяца, а все полгода. И настроение было бы соответствующее. И все же южное солнце не всегда ласковое, оно бывает и злым, и коварным. Мы-то это знаем.

Уже сейчас у стендов с оптикой толпится народ, а на городских улицах полно людей в темных очках. И если послушать, какие вопросы они чаще всего задают, выбирая очки на лето, то это будет: а мне идет? Сразу скажем, это вопрос второй. А вот первый должен звучать так: а насколько эти очки защитят мои глаза? Учтите, не все темные очки справляются с этой задачей. Мало того, некоторые из них могут сделать глаза еще более незащищенными. И вот почему. Когда мы надеваем темные очки, наши зрачки рефлекторно расширяются, чтобы пропустить больше света. И если линзы не обладают защитой от ультрафиолета, то вредные УФ-лучи получают еще больше пространства для доступа, что может привести к ожогу глаз. Также не стоит носить темные очки в пасмурный день. По той же причине: если ограничить доступ дневного света, то зрачки будут постоянно расширены, а это в будущем грозит глаукомой.

Но вернемся к очкам, которые можно с чистой совестью назвать солнцезащитными. Покупать их все же нужно у хорошего продавца и не стесняться просить сертификат качества.

По степени защиты от ультрафиолетового излучения очки можно разделить на несколько категорий. Нулевая категория говорит о том, что такие очки пропускают до 80-100% видимого света. Первая категория пропускает от 43 до 80% света, вторая – от 18 до 43%. Нам с вами в яркий солнечный день больше подойдет третья категория – такие линзы пропускают от 8 до 18% света. Их больше рекомендуют покупать курортникам, которые отправляются отдыхать в «жаркие страны», но мы-то с вами живем и работаем как раз в такой стране.

Совет – покупайте солнцезащитные очки в солнечный день. Выйдите на яркий свет и проверьте, комфортно ли вам в них, не слепит ли глаза солнце, достаточно ли контрастна картинка. Остановитесь на моделях, прикрывающих глаза со всех сторон, это также нужно для лучшей защиты.

Конечно, мы все хотим, чтобы солнечные очки нам шли, были интересными и модными. Но не забывайте, главная их функция – защищать глаза от яркого солнца, от вредного излучения. Это не просто аксессуар, который нужно подбирать по цвету и форме. К слову, цвет стекол офтальмологи советую выбирать более естественный – серый, серо-зеленый, коричневый, черный. Красный, розовый, оранжевый, желтый, синий – декоративные цвета. Если такие линзы носить долго, то устанут не только ваши глаза, но и психика.

ЧЕРНЫЙ ПРОТИВ БЕЛОГО

А теперь разберемся с одеждой. Признаюсь, когда я готовила этот материал, то впервые узнала, что сейчас выпускают специальную одежду от солнца с UPF-защитой. Причем выглядит она не как спецовка какая-нибудь. На вид это обычная городская одежда, но она способна защитить нашу кожу от ультрафиолетовых лучей группы А и B. Для этого ткань обрабатывают специальным составом. Изобрели такую одежду в Австралии, где солнца едва ли не больше, чем у нас, и где велико количество людей, заболевающих раком кожи.

Возможно, где-то и в нашем городе такие защитные рубашки и брюки тоже можно купить, или заказать в интернете. Ну а что же наша привычная одежда, какую лучше носить летом?

Те же австралийские ученые утверждают, что большое значение имеет структура волокна. Чем больше пространства между нитями в ткани, тем больше доступа для солнечных лучей. Лучшей защитой от вредного излучения является джинсовая одежда и вещи из плотного шелка. Традиционные «летние» ткани – хлопок, лен и вискоза – лучше защитят от солнца, если они темного цвета: черного, темно-синего, темно-красного. Для нас это неприятная новость, ведь темная одежда как раз притягивает тепло, и в ней летом жарко. Но, увы, светлые ткани гораздо более проницаемы для вредных лучей. Традиционные для лета белый и желтый цвета подвергают человека большему риску. «Цвет ткани имеет колоссальное влияние на ее защитные свойства от ультрафиолетового излучения», – утверждает автор этого исследования доктор Астенсьон Рива.

Итак, запомните: чем больше просвечивает ткань, тем слабее ее UPF-функция.

Также специалисты просят учесть, что влажная ткань пропускает ультрафиолет лучше, чем сухая. Так что оставаться в мокром купальнике на солнце, может, и более комфортно, но и более опасно.

ОТ ТРИДЦАТИ ДО ПЯТИДЕСЯТИ

Сейчас самое время отправляться в аптеки за солнцезащитными средствами. Да, не в июне, а уже в апреле. Полуденное весеннее солнышко даже сейчас припекает не на шутку.

Напомню вам, что кремами с УФ-фильтрами мы пользуемся не только для того, чтобы не обгореть на солнце, но и, например, затем, чтобы предупредить преждевременное старение. Именно так. Солнце, конечно, очень важно для здоровья нашей кожи, но его избыток очень вреден. И наносить солнцезащитный крем на лицо, если вы вынуждены находиться на солнце в разгар дня, – это не прихоть, а необходимость. Дальше, по мере того, как наша одежда будет становиться все более легкой и открытой, крем пригодится и для других частей тела.

Какую степень защиты обеспечивают средства с SPF?

•SPF 2-4 – базовая защита, защищает от 50-75% УФ;

•SPF 4-10 – средняя степень защиты, защищает от 85% УФ;

•SPF 10-20 – высокая степень защиты, защищает от 95% УФ;

•SPF 20-30 – интенсивная защита, защищает от 97% УФ;

•SPF 50 – санблок, защищает от 99,5% УФ

Летом в наших широтах лучше пользоваться средствами с SPF 30-50. Дерматологи предупреждают также, что с возрастом защиту нужно усиливать.

Солнцезащитные средства нужно наносить как минимум за 15-20 минут до выхода на солнце, чтобы они успели подействовать.

Если перед выходом на улицу вы пользуетесь дневным увлажняющим кремом, то крем с SPF лучше нанести на него сверху. Вообще же желательно, чтобы косметические продукты, которыми вы пользуетесь в теплое время года (тональные средства, ВВ-крем, пудра и т.п.) уже в своем составе имели защиту от солнца.

Яна Котт