Прическа с пудрой и солью

Заходишь сейчас в магазин, чтобы выбрать средство для укладки волос, и глаза разбегаются: пенки, кремы, муссы, гели…
И невольно вспоминаешь нашим мам, когда в молодости у них единственным фиксатором прически был неубиваемый лак для волос. Начешет себе женщина красивую бабетту, «залачит» ее хорошенько и, мурлыча под нос: «И снег, и ветер…», идет покорять мир. А сейчас, что ни сезон – нам предлагают очередное средство для укладки.
Пудра для волос
Пудра для придания волосам объема появилась сравнительно недавно. Кто-то ее попробовал и разочаровался, кто-то, наоборот, пользуется с удовольствием. Чтобы понять, нужно ли вам это средство, за минуты создающее пышную гриву, надо разобраться, как оно работает, для каких волос подходит и как его правильно применять.
Пудра для волос напоминает сухой шампунь, но используется для других целей. Главная функция пудры – создание объема и текстуры. Упакована она обычно в небольшую баночку, напоминающую солонку с дырочками сверху. Через них продукт высыпается и распределяется по волосам. Если нужно создать объем – то у корней, если зафиксировать косы и локоны – на сами волосы.
Пудра экономична: одного флакончика хватит минимум на полгода. Придать прикорневой объем с помощью пудры несложно. Приподнимите поочередно пряди волос, припудрите корни по всей поверхности головы или в тех местах, где необходим объем. Легко помассируйте волосы пальцами. Будьте аккуратны: средства нужно минимум, лишняя порция превратит ваши волосы в шлем.
Пудру можно использовать также для создания объема и текстуры по всей длине волос. Для этого необходимо нанести на руки небольшое количество средства и равномерно распределить по волосам.
Особенно эффективной пудра будет при создании высоких причесок, а также для объемных кос – в этом случае пудру необходимо нанести на готовое плетение и растянуть пряди в стороны.
Обладательницам коротких стрижек пудру будет удобно наносить на кончики волос, чтобы разделить и акцентировать пряди, здесь она послужит более легким заменителем воска и геля.
При всех плюсах пудру для волос не стоит использовать каждый день, оптимально – один-два раза в неделю. Иначе волосы могут стать ломкими и тусклыми. На второй день после укладки вы легко восстановите объем, просто взбив пальцами волосы у корней.
Солевой спрей
Еще одно средство, набирающее популярность, – это солевой спрей для волос. С его помощью легко сделать естественные локоны. В составе присутствуют минералы морской соли и дополнительные питательные ингредиенты: кокосовое и эфирные масла, алоэ вера, витамины. Спрей помогает создать легкие волны, соль аккуратно «склеивает» пряди, надолго сохраняя их форму.
Если у вас жирная кожа головы, то солевой спрей можно использовать как подсушивающее средство, потому что соль хорошо абсорбирует жир.
С помощью солевого средства можно легко создать прическу «пляжные локоны». Нужно просто следовать инструкции:
- Намочите волосы водой. Перед использованием средства они должны быть чуть влажными, но не мокрыми: промокните пряди полотенцем или немного подсушите их естественным образом.
- Нанесите спрей на корни волос, высушите пряди, затем на утюжок подкрутите локоны, оставляя концы прямыми, после чего повторно нанесите средство по всей длине и слегка взъерошьте волосы. Получится та самая пляжная укладка.
Дополнительная фиксация не требуется, так как солевой спрей используется как финальный штрих: придает прическе текстуру и позволяет волосам держать форму.
Быстрый способ придать волосам небрежную волнистость – заплести их в косы или скрутить в жгуты и завернуть в «улитки», закрепив шпильками.
Волосы должны быть влажными и с нанесенным на них солевым спреем. Когда волосы высохнут, стоит лишь распустить их и «прочесать» пальцами. Зафиксируйте прическу за счет повторного нанесения спрея. Основная проблема применения спрея в том, что он сушит волосы. Поэтому в комплексе с ним нужно использовать увлажняющий кондиционер и несмываемые масла для волос. Они помогут нейтрализовать действие соли.
И еще учтите, что каждый раз после такой укладки солевой спрей нужно тщательно смывать.
Чернобровая блондинка
Распространенная ошибка наших женщин – одновременная тяга к черным бровям и радикальному осветлению волос. Восточные красавицы от природы наделены бровями цвета воронова крыла, и это их плюс. Но до тех пор, пока они оставляют свой естественный цвет волос.
Если вы природная брюнетка и отправились в салон осветлять волосы, то не нужно тут же пересаживаться в кресло бровиста, чтобы еще больше вычернить брови. Чаще всего несоответствие между цветом волос и цветом бровей делает лицо странным и негармоничным.
Чтобы этого не произошло нужно соблюдать баланс: выбирая краску или средства для макияжа бровей, всегда ориентируйтесь на цвет своих волос у корней. Можно краситься в русый и даже блонд, но сохранять натуральный цвет волос в прикорневой зоне, а границу между оттенками сглаживать с помощью легкого размытия. В этом случае брови могут быть темнее, чем волосы на большей части длины, но выглядеть это будет гармонично. Риска создать слишком сильный контраст между волосами и бровями не будет.
Еще один совет от визажистов. Даже если вы брюнетка и не собираетесь осветлять волосы, все же для макияжа бровей выбирайте средство на пару тонов светлее, чтобы лицо не выглядело слишком тяжелым и строгим.
«Летние» очки для зимы
Признайтесь, вы из тех людей, кто убирает в шкаф солнцезащитные очки вместе с летними вещами? Независимо от того, как вы ответили на этот вопрос, вам все равно будет полезно узнать, почему зимой нужно носить «летние» очки.
Действительно, нечасто встретишь человека в теплой одежде и в солнцезащитных очках. Однако врачи утверждают, что зимнее солнце даже опаснее для глаз, чем летнее. Если зима снежная, то белая поверхность сильнее отражает световые лучи, из-за чего у нас часто появляется резь в глазах, когда мы выходим на улицу в ясную погоду.
Но даже если снега пока нет, существует другая неприятность для глаз – поздней осенью и зимой солнце идет по небу низко. Если летом оно весь день стоит над головой, то сейчас скользит по горизонту, буквально заглядывая нам в глаза.
Более того, зимой с помощью очков нужно защищать глаза от ветра, сухого и холодного, который раздражает и сушит роговицу глаз.
Обязательно нужно носить солнцезащитные очки людям, которые живут в горных и солнечных местностях. А также тем, кто пользуется контактной оптикой или перенес операцию на глазах: первые несколько часов или дней после процедуры может беспокоить светобоязнь. Солнцезащитные очки избавят от достаточно неприятных симптомов – слезотечения, зуда, жжения.
Какие солнцезащитные очки нужны зимой? В общем-то такие же, как и летом: те, что оснащены фильтрами, блокирующими вредное ультрафиолетовое излучение. При этом стекла могут быть и прозрачными, и затемненными. На прозрачные наносится специальное покрытие, которое отражает UV-лучи.
Что касается оправы, то в холодный сезон старайтесь выбирать пластик, так как металлические быстро замерзают при минусовой температуре и будут доставлять вам дискомфорт.
Для женщин важно, когда польза сочетается с красотой. Так вот, очки, наряду с шарфом и сумкой, станут самым заметным зимним аксессуаром. К тому же они отлично примирят вас с таким теплым, но не очень «понятным» головным убором, как платок. На самом деле платок, который недавно снова вошел в моду, идет далеко не всем. Но лишь до тех пор, пока вы не наденете его вместе с модными темными очками.
Именно такое сочетание способно превратить обычную женщину в красотку из журнала. Сейчас, когда на улице холодает, грех не воспользоваться этим эффектным трюком.
Яна КОТТ