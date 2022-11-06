Прическа с пудрой и солью

Заходишь сейчас в магазин, чтобы выбрать средство для укладки волос, и глаза разбегаются: пенки, кремы, муссы, гели…

И невольно вспоминаешь нашим мам, когда в молодости у них единственным фиксатором прически был неубиваемый лак для волос. Начешет себе женщина красивую бабетту, «залачит» ее хорошенько и, мурлыча под нос: «И снег, и ветер…», идет покорять мир. А сейчас, что ни сезон – нам предлагают очередное средство для укладки.

Пудра для волос

Пудра для придания волосам объема появилась сравнительно недавно. Кто-то ее попробовал и разочаровался, кто-то, наоборот, пользуется с удовольствием. Чтобы понять, нужно ли вам это средство, за минуты создающее пышную гриву, надо разобраться, как оно работает, для каких волос подходит и как его правильно применять.

Пудра для волос напоминает сухой шампунь, но используется для других целей. Главная функция пудры – создание объема и текстуры. Упакована она обычно в небольшую баночку, напоминающую солонку с дырочками сверху. Через них продукт высыпается и распределяется по волосам. Если нужно создать объем – то у корней, если зафиксировать косы и локоны – на сами волосы.

Пудра экономична: одного флакончика хватит минимум на полгода. Придать прикорневой объем с помощью пудры несложно. Приподнимите поочередно пряди волос, припудрите корни по всей поверхности головы или в тех местах, где необходим объем. Легко помассируйте волосы пальцами. Будьте аккуратны: средства нужно минимум, лишняя порция превратит ваши волосы в шлем.

Пудру можно использовать также для создания объема и текстуры по всей длине волос. Для этого необходимо нанести на руки небольшое количество средства и равномерно распределить по волосам.

Особенно эффективной пудра будет при создании высоких причесок, а также для объемных кос – в этом случае пудру необходимо нанести на готовое плетение и растянуть пряди в стороны.

Обладательницам коротких стрижек пудру будет удобно наносить на кончики волос, чтобы разделить и акцентировать пряди, здесь она послужит более легким заменителем воска и геля.

При всех плюсах пудру для волос не стоит использовать каждый день, оптимально – один-два раза в неделю. Иначе волосы могут стать ломкими и тусклыми. На второй день после укладки вы легко восстановите объем, просто взбив пальцами волосы у корней.

Солевой спрей

Еще одно средство, набирающее популярность, – это солевой спрей для волос. С его помощью легко сделать естественные локоны. В составе присутствуют минералы морской соли и дополнительные питательные ингредиенты: кокосовое и эфирные масла, алоэ вера, витамины. Спрей помогает создать легкие волны, соль аккуратно «склеивает» пряди, надолго сохраняя их форму.



Если у вас жирная кожа головы, то солевой спрей можно использовать как подсушивающее средство, потому что соль хорошо абсорбирует жир.

С помощью солевого средства можно легко создать прическу «пляжные локоны». Нужно просто следовать инструкции:

Намочите волосы водой. Перед использованием средства они должны быть чуть влажными, но не мокрыми: промокните пряди полотенцем или немного подсушите их естественным образом. Нанесите спрей на корни волос, высушите пряди, затем на утюжок подкрутите локоны, оставляя концы прямыми, после чего повторно нанесите средство по всей длине и слегка взъерошьте волосы. Получится та самая пляжная укладка.

Дополнительная фиксация не требуется, так как солевой спрей используется как финальный штрих: придает прическе текстуру и позволяет волосам держать форму.

Быстрый способ придать волосам небрежную волнистость – заплести их в косы или скрутить в жгуты и завернуть в «улитки», закрепив шпильками.

Волосы должны быть влажными и с нанесенным на них солевым спреем. Когда волосы высохнут, стоит лишь распустить их и «прочесать» пальцами. Зафиксируйте прическу за счет повторного нанесения спрея. Основная проблема применения спрея в том, что он сушит волосы. Поэтому в комплексе с ним нужно использовать увлажняющий кондиционер и несмываемые масла для волос. Они помогут нейтрализовать действие соли.

И еще учтите, что каждый раз после такой укладки солевой спрей нужно тщательно смывать.

Чернобровая блондинка

Распространенная ошибка наших женщин – одновременная тяга к черным бровям и радикальному осветлению волос. Восточные красавицы от природы наделены бровями цвета воронова крыла, и это их плюс. Но до тех пор, пока они оставляют свой естественный цвет волос.



Если вы природная брюнетка и отправились в салон осветлять волосы, то не нужно тут же пересаживаться в кресло бровиста, чтобы еще больше вычернить брови. Чаще всего несоответствие между цветом волос и цветом бровей делает лицо странным и негармоничным.

Чтобы этого не произошло нужно соблюдать баланс: выбирая краску или средства для макияжа бровей, всегда ориентируйтесь на цвет своих волос у корней. Можно краситься в русый и даже блонд, но сохранять натуральный цвет волос в прикорневой зоне, а границу между оттенками сглаживать с помощью легкого размытия. В этом случае брови могут быть темнее, чем волосы на большей части длины, но выглядеть это будет гармонично. Риска создать слишком сильный контраст между волосами и бровями не будет.

Еще один совет от визажистов. Даже если вы брюнетка и не собираетесь осветлять волосы, все же для макияжа бровей выбирайте средство на пару тонов светлее, чтобы лицо не выглядело слишком тяжелым и строгим.

«Летние» очки для зимы



Признайтесь, вы из тех людей, кто убирает в шкаф солнцезащитные очки вместе с летними вещами? Независимо от того, как вы ответили на этот вопрос, вам все равно будет полезно узнать, почему зимой нужно носить «летние» очки.

Действительно, нечасто встретишь человека в теплой одежде и в солнцезащитных очках. Однако врачи утверждают, что зимнее солнце даже опаснее для глаз, чем летнее. Если зима снежная, то белая поверхность сильнее отражает световые лучи, из-за чего у нас часто появляется резь в глазах, когда мы выходим на улицу в ясную погоду.

Но даже если снега пока нет, существует другая неприятность для глаз – поздней осенью и зимой солнце идет по небу низко. Если летом оно весь день стоит над головой, то сейчас скользит по горизонту, буквально заглядывая нам в глаза.

Более того, зимой с помощью очков нужно защищать глаза от ветра, сухого и холодного, который раздражает и сушит роговицу глаз.

Обязательно нужно носить солнцезащитные очки людям, которые живут в горных и солнечных местностях. А также тем, кто пользуется контактной оптикой или перенес операцию на глазах: первые несколько часов или дней после процедуры может беспокоить светобоязнь. Солнцезащитные очки избавят от достаточно неприятных симптомов – слезотечения, зуда, жжения.

Какие солнцезащитные очки нужны зимой? В общем-то такие же, как и летом: те, что оснащены фильтрами, блокирующими вредное ультрафиолетовое излучение. При этом стекла могут быть и прозрачными, и затемненными. На прозрачные наносится специальное покрытие, которое отражает UV-лучи.

Что касается оправы, то в холодный сезон старайтесь выбирать пластик, так как металлические быстро замерзают при минусовой температуре и будут доставлять вам дискомфорт.

Для женщин важно, когда польза сочетается с красотой. Так вот, очки, наряду с шарфом и сумкой, станут самым заметным зимним аксессуаром. К тому же они отлично примирят вас с таким теплым, но не очень «понятным» головным убором, как платок. На самом деле платок, который недавно снова вошел в моду, идет далеко не всем. Но лишь до тех пор, пока вы не наденете его вместе с модными темными очками.

Именно такое сочетание способно превратить обычную женщину в красотку из журнала. Сейчас, когда на улице холодает, грех не воспользоваться этим эффектным трюком.

Яна КОТТ