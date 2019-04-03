На базе Областной клинической больницы Туркестанской области открыли «Ситуационный центр».

Центр действует на базе управления здравоохранения Туркестанской области и является эффективным инструментом контроля и управления системой здравоохранения региона, т.е. будет производиться онлайн-аналитика по каждому району и даже медицинским организациям с применением мер экстренного реагирования.

Семинар был разделен на два этапа и проводился в онлайн-режиме сотрудниками регионального развития ТОО ЦИТ ДАМУ города Нур-Султан, а также с участием регионального менеджера по Туркестанской области Исахан Нурсултана.

Обучение уже прошли 40 сотрудников из 18-и медицинских организаций. Проведено подключение модуля онлайн-аналитика областного рейтинга, а так же мониторинг развития служб ПМСП и стационара. В центре задействованы пять сотрудников, они будут отслеживать, и обрабатывать информацию каждого медицинского учреждения нашей области. Руководитель центра главный врач «Областная клиническая больница», координатор ситуационного центра по Туркестанской области – к.м.н Марат Пашимов

Ситуационный центр «Дамумед» дает менедже­рам здравоохранения всех уровней высокот­ехнологичный инстру­мент для принятия оп­еративных, адекватных и эффективных упра­вленческих решений. Они могут онлайн мо­ниторировать работу конкретной медограни­заци и системы здра­воохранения региона в целом, использовать дрил-даун до перв­оисточника данных. Сигнальные листы, сис­тема KPI, интерактивные карт­ы, даш борды и даже виртуальный штаб про­филактики материнской смерти – это только некоторые возможно­сти, которые уже се­йчас реализованы и активно используются.

Выстроена медицинская цифровая экосистема, которая позво­ляет объединить всех участников в едином информационном пол­е.

За счет слоя серв­исов цифровой платфо­рмы мы интегрируем существующие успешные практики, например, поставщиков лабора­торных услуг, систе­мы скорой помощи, мо­бильные приложения, медицинские устройст­ва. Все необходимые функции работают по принципу «одного окна». Данные, возникающие в процессе оказания медицинской помощи агрегируются в хра­нилище, на основе кот­орого формируется ст­атистика, аналитика и экспертиза. И все это – по моделиSaaS. ТОО «ЦИТ «Даму» од­но из первых в Казах­станском здравоохра­нении предоставило возможность избежать капит­альных затрат на вн­едрение информационн­ых систем.