На базе Областной клинической больницы Туркестанской области открыли «Ситуационный центр».
Центр действует на базе управления здравоохранения Туркестанской области и является эффективным инструментом контроля и управления системой здравоохранения региона, т.е. будет производиться онлайн-аналитика по каждому району и даже медицинским организациям с применением мер экстренного реагирования.
Семинар был разделен на два этапа и проводился в онлайн-режиме сотрудниками регионального развития ТОО ЦИТ ДАМУ города Нур-Султан, а также с участием регионального менеджера по Туркестанской области Исахан Нурсултана.
Обучение уже прошли 40 сотрудников из 18-и медицинских организаций. Проведено подключение модуля онлайн-аналитика областного рейтинга, а так же мониторинг развития служб ПМСП и стационара. В центре задействованы пять сотрудников, они будут отслеживать, и обрабатывать информацию каждого медицинского учреждения нашей области. Руководитель центра главный врач «Областная клиническая больница», координатор ситуационного центра по Туркестанской области – к.м.н Марат Пашимов
Ситуационный центр «Дамумед» дает менеджерам здравоохранения всех уровней высокотехнологичный инструмент для принятия оперативных, адекватных и эффективных управленческих решений. Они могут онлайн мониторировать работу конкретной медогранизаци и системы здравоохранения региона в целом, использовать дрил-даун до первоисточника данных. Сигнальные листы, система KPI, интерактивные карты, даш борды и даже виртуальный штаб профилактики материнской смерти – это только некоторые возможности, которые уже сейчас реализованы и активно используются.
Выстроена медицинская цифровая экосистема, которая позволяет объединить всех участников в едином информационном поле.
За счет слоя сервисов цифровой платформы мы интегрируем существующие успешные практики, например, поставщиков лабораторных услуг, системы скорой помощи, мобильные приложения, медицинские устройства. Все необходимые функции работают по принципу «одного окна». Данные, возникающие в процессе оказания медицинской помощи агрегируются в хранилище, на основе которого формируется статистика, аналитика и экспертиза. И все это – по моделиSaaS. ТОО «ЦИТ «Даму» одно из первых в Казахстанском здравоохранении предоставило возможность избежать капитальных затрат на внедрение информационных систем.