Партия «Ауыл» выдвигает кандидата в президенты на внеочередном съезде

В Нур-Султане проходит внеочередной XV съезд народно-демократической ds,jhsатриотической партии «Ауыл». В нём участвуют делегаты, избранные на региональных конференциях, члены молодёжного крыла, актив партии, передает Informburo.

«Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что выборы пройдут открыто. Не вижу никаких препятствий со стороны закона, чтобы провести внеочередные выборы. Важно, чтобы наша партия не осталась в стороне», — отметил Председатель партии «Ауыл» Али Бектаев.

«Решение партии об участии в выборах продиктовано желанием продемонстрировать гражданам, что мы не аморфная партия, а истинно народная партия».

«Партия активно содействует претворению реформ во всех отраслях экономики, воспитанию национального патриотизма. Многие решения партии поступают в Правительство. Мы испытываем чувство удовлетворения, когда наши предложения воплощаются в жизнь».

«Мы рассматривали разные кандидатуры. Были разные мнение, споры. Но сегодня мы пришли к единому мнению. Политсовет партии для выдвижения предлагает кандидатуру Толеутая Рахимбекова«.

«Толеутай Рахимбеков – уважаемый человек, особенно среди аграриев. Скоро ему будет 55 лет, он доктор экономических наук. Работал инженером, был заместителем акима города Сатпаев, директором нескольких департаментов, вице-министром сельского хозяйства».

«Он один из авторов программы развития сельского хозяйства. Жизненная и трудовая деятельность Рахимбекова соответствует требованиям».