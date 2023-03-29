Президент анонсировал выборы акимов в этом году

В Казахстане пройдут первые выборы акимов районов и городов областного значения.

Об этом сегодня заявил президент страны. По словам Касым-Жомарта Токаева уже после, будут избирать районных акимов по всей стране, и а результате все институты власти станут работать по-новому. Общественники и политологи уверены, это побудит акимов работать лучше, а казахстанцев подходить к голосованию с умом.

Акимов районов и городов областного значения теперь будет назначать не президент, а сами казахстанцы. Глава государства анонсировал выборы акимов в этом году. По словам общественников, это даст возможность людям не только выбирать, но и нести ответственность за свой выбор. А самих акимов подстегнет работать лучше.

«Они будут нести ответственность перед народом и не перед вышестоящим чиновником, конечно это будет их подстегивать, у них если будет желание задержаться на этой должности и принести и принести пользу обществу», — говорит Руслан Кибке общественник.

По словам политологов во всем мире выборы проходят довольно пассивно. И явка даже в 50% является хорошим показателем, как это было в прошедшие выборы в мажилис и маслихат. На выборы акимов ожидают большей активности, особенно в районах.

«Аким сельский к нему точно придет все село, потому что они его знают, они будут каждый день видеть этого человека. На районном уровне будет чуть меньше но они будут непосредственно понимать что от их выбора будет зависеть их жизнь», — говорит Талгат Калиев политолог.

От выбора казахстанцев будет напрямую зависеть, кто будет заниматься проблемами их города или района, дорогами, коммунальными проблемами, социальными и другими вопросами. А поэтому аким должен должен обладать рядом качеств.

«Аким должен прежде всего мнение народа слушать, справедливым быть», — говорит жительница города.

«Чтобы он человеком был, уважал всех», — говорит житель города.

«Нужно чтобы обращал внимание на простых людей, давал дорогу бизнесу, повышал уровень жизни населения», — говорит горожанка.

Всего в этом году казахстанцы смогут выбрать акимов 45 районов и городов областного значения. По словам президента, результате все институты власти станут работать по-новому.