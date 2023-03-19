82-летний аксакал пожелал стране благополучия

Избиратели города Шымкент продолжают приходить в участки, чтобы отдать свой голос за кандидатов в депутаты.

82-летний житель нового района Туран Мекенбай Джолдасов воспользовался правом голоса.

Аксакал с супругой пришел в избирательный участок №79 г. Шымкента, чтобы сделать свой выбор.

«Выборы-важная политическая кампания в нашей стране. Я пришел голосовать с супругой за будущее нашей страны, за процветание нашей Родины. Выборы в этом году совпали с национальным праздником Наурыз. Пусть развивается и процветает наш Казахстан! Пусть наша страна будет спокойной, мирной страной!», — благословил аксакал.

По словам председателя избирательной комиссии участка №79 Алии Бимуратовой, на 11 часов утра проголосовало около 200 человек. На этом участке права голоса имеют 2280 человек.