Персональные данные многодетных из Туркестана оказались под угрозой утечки.

Многодетные матери и малоимущие семьи из Туркестан и Туркестанской области обратились к журналистам с просьбой помочь им решить проблему с получением государственного пособия.

По их словам, в центре занятости, куда они сдают документы, их персональные данные находятся под угрозой утечки.

Видео прислали из Туркестана. Автор записи уверяет, что съемка была сделана центре занятости, куда многодетные матери сдают документы для получения пособия. На видео видно как по полу ЦОНа разбросаны документы, которые запросто могут затеряться или попасть в руки мошенников, которые не преминут случаем под чужим именем получить кредит.

Видео журналисты показали министру труда и социальной защиты Бердибеку Сапарбаеву. Чиновник был немногословен.

Бердибек Сапарбаев: «Нет, нет. Разберемся, такого бардака не будет».

Журналисты отправились в этот центр занятости, где были разбросаны документы. На месте мы увидели длинные очереди из матерей, желающих получить государственную помощь. Женщины заявили, что с их документами здесь распоряжаются как попало.

Загипа Касымбекова, жительница г. Туркестана: «Я сдала документы 1 апреля. Несколько раз приходила, мне говорили, что пока документы не прошли регистрацию. На днях меня вообще отсюда выгнали».

Анар Алимбекова, житель г. Туркестан: «С 10 апреля пытаюсь узнать на каком этапе мои документы. У меня 5 маленьких детей, шестым вот беременна. Каждый день сюда приходить не могу. Наши документы вон вообще здесь валяются».

Во время визита журналистов в центре занятости царил порядок. Бумажного хаоса, который запечатлели очевидцы на видео, мы не обнаружили.

Нуртолеген Ибраев, и.о.руководителя КГУ «Центр занятости населения» г. Туркестана:

«У нас здесь документы принимают 18 специалистов у каждого свой стол. Несколько женщин скинули их на пол, начали копаться и снимать все на видео».

Оказалось, что за ненадлежащую организацию работы приема документов прежний директор поплатился должностью буквально две недели назад. В акимате обещали разобраться и с этим случаем. В этот раз должности лишился руководитель отдела.