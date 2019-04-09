По факту массовой гибели рыб на реке Кошкарата получены первые комментарии.

Руководитель управления охраны общественного здоровья Абайского района города Шымкент Абдугапар Шажаев прокомментировал массовый мор рыбы на реке Кошкарата в Шымкенте: «Как только мы получили сообщение о гибели рыбы, то сразу выехали со специалистами из лаборатории нашей организации на место. Взяли пробы воды и рыбу в Кошкарате. Сейчас направим пробы в лабораторию, где их будут проверять специалисты. В течении пяти дней дадим ответ».

Со слов специалистов управления сельского хозяйства Аль-Фарабийского района, в районе площади Ордабасы тоже зарегистрирован факт гибели рыбы.

Случай мора рыбы в реке Кошкар-ата в Шымкенте взят на контроль министерства сельского хозяйства, сообщил заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Нариман Жунусов, передает Sputnik.

«Сейчас работает комиссия в составе наших территориальных подразделений, экологов и заинтересованных органов. На месте берутся пробы погибшей рыбы, грунта, воздуха, после чего скажем о причинах», — сказал Жунусов.

При этом представитель ведомства отметил, что говорить о гибели рыбы из-за нехватки в воде кислорода, как это было на западе, касательно случая в Шымкенте нельзя — лед здесь растаял уже давно.

Напомним, что вчера, 8 апреля, в Шымкенте на реке Кошкар-ата произошел мор рыбы.

Жители района Катын копр были поражены неприятным зрелищем: кверху брюхом по реке Кошкарата плыла мертвая рыба.

На Кошкарате обитает несколько видов рыб: плотва, карась ну и самая ценная маринка, а точнее речная форель, которая обитает на чистой и холодной воде. И если учесть, что сейчас идет нерест, пора откладывания икры, то не трудно подсчитать какой ущерб нанесен природе.