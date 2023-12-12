Потребление некоторых продуктов питания по сравнению с допандемийным периодом сократилось. Люди стали есть меньше мяса, рыбы и круп. Такие данные привели в Бюро национальной статистики. Но, по словам специалистов, важна не общая картина съеденного, а ежедневная норма потребления жиров, белков и углеводов.

Казахстанцы урезали свой рацион питания. По данным Бюро нацстатистики, в III квартале на одного жителя в среднем пришлось 20 кг мяса и мясопродуктов. За три месяца наши граждане в среднем съели 31 килограмм хлеба и круп. А вот рыбы всего 3,5 кило. Как показывает статистика, до пандемии, военного положения у соседей и инфляции казахстанцы питались лучше. В 2019 году за такой же период мяса съели на килограмм больше, а хлеба и круп — на 3 килограмма. В рационе также было больше рыбы, овощей и молочки.

«Наибольшая доля расходов домашних хозяйств, как и в прошлом году, приходится на мясо и мясные продукты — 17%; хлебопродукты и крупяные изделия — 7,8%; молоко и молочные продукты — 5,4%; овощи — 3,5; сахар и кондитерские изделия — 3,6% от всех расходов на продукты питания», — говорит Дана Маликова, главный эксперт Бюро национальной статистики.

Между тем, при выборе хлеба казахстанцы отдают предпочтение пшеничному из муки первого сорта — он дешевле, чем цельнозерновой. А сельские жители из экономии едят больше макарон. По словам диетолога Луизы Алтынбековой, это не лучшим образом сказывается на здоровье людей. Быстрые углеводы приводят к ожирению и ряду заболеваний.

«Надо стараться кушать побольше мясо, рыбу. Можно вместо рыбы употреблять жиросодержащие продукты. С каждым приемом пищи человек должен употреблять 10-15% белков, потому что белок — это строительный материал для организма: наши ногти, волосы — всё зависит от употребления белков в рационе», — говорит Луиза Алтынбеккызы, диетолог-нутрициолог.

Правда, белки — мясо и рыба — дорогие. Многие экономят на этих продуктах и употребляют их не каждый день. При этом в целом на покупку продуктов питания казахстанцы тратят больше 50% своих доходов.