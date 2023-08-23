Как часто вы едите рыбу?

В Казахстане подорожала рыба. За год цены на нее в среднем выросли почти на 20%, такое же удорожание было и в прошлом году.

На рынках Шымкента говорят, в среднем цена на сома, сазана, судака, толстолобика выросла на 200 тенге. И если в прошлом году в день они продавали по 200 килограмм сырой рыбы, то в этом году 150 и даже меньше.

«100-150 примерно в день, в прошлом году, конечно, больше, там дешевле было, а в этом году немного дороже. Кто берет, всегда подходит берет, есть и те кто отказывается — дорого», — говорит Бибихан Гельманова, продавец.

Сома в Шымкенте продают по 1400-1500 тенге за килограмм, дороже красная рыба, так килограмм стейков из семги можно приобрести от 8,5 тысяч тенге за килограмм, тушками дешевле — 6,5 тысяч тенге. Казахстанцы признаются, четверг давно перестал быть для них рыбным днем. Купить рыбу просто не по карману, поэтому многие просто вычеркнули ее из своего рациона.

«В месяцу 1-2 раза максимум едим, потому что по цене дороговато, если честно, дорого, наравне почти что с мясом», — говорит покупатель.

«Чем рыбу — мясо лучше покупать, рыба очень дорогая, для пенсионеров не по карману», — говорит жительница Шымкента.

Диетологи говорят, рыбу есть нужно. Хотя бы раз в неделю. Ведь в ней настоящая кладезь витаминов, которые благоприятно влияют на работу головного мозга, сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина. Жиры в рыбе очень легко усваиваются в организме человека.

«В ней содержится йод, который помогает работе щитовидной железы, а также кальций и железо — они улучшают состояние волос, зубов, костей, а также ногтей. Для профилактики, для поддержания иммунитета хорошо помогает», — говорит Луиза Алтынбеккызы, диетолог-нутрициолог.

При этом, несмотря на удорожание, производство рыбы и морепродуктов в стране выросло.