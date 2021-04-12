В Туркестанской области полицейские выявили два экологических преступления и 31 административных правонарушений.

Для активизации работы по профилактике и пресечению правонарушений в сфере природоохранного законодательства на территории Туркестанской области созданы две мобильные группы.

Стражи порядка совместно с представителями заинтересованных служб выезжают в районы водоемов и проводят рейдовые мероприятия. В результате проделанной работы полицейские выявили два экологических преступления и 31 административное правонарушение в сфере природоохранного законодательства и наложено 200 тысяч тенге административных штрафов. К примеру, во время отработок сотрудники полиции задержали двух браконьеров, занимавшихся ловлей рыбы на реке Сырдарья с помощью лодки и электроудочки.

В качестве вещественных доказательств у правонарушителей изъяты рыболовные принадлежности и 94 кг сазана. Задержанными оказались двое жителей Мактаральского района.

Еще один факт незаконной добычи стражи порядка пресекли на Шардаринском водохранилище, где задержали подозреваемых, промышлявших добычей рыбы с использованием рыболовных сетей. У браконьеров изъяли 200 кг незаконно выловленной рыбы. Подозреваемых доставили в Шардаринский РОП для выяснения всех обстоятельств В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК “Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растени