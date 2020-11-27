Особенно гости оценили дынно-арбузный сок и соус, которые делают в Сайрамском районе.

К слову, здесь также большой популярностью пользуются сладости из мякоти и кожуры арбуза. Налажено безотходное производство.

Аким области Умирзак Шукеев поручил руководителям профильных отраслей разработать проект по переработке бахчевых культур и поддержать предпринимателей, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В ходе поездки в Сайрамский район глава региона посетил выставку сельхозтоваропроизводителей. Местные аграрии и представители предприятий по переработке плодово-ягодных, овощных и бахчевых культур представили свою продукцию и поделились планами развития сельского хозяйства. Умирзак Шукеев отметил, что в регионе, где столь щедра и плодородна земля, сфере переработки следует уделить особое внимание.

Один из таких примеров — ТОО «Южанка». Два года назад товарищество возобновило деятельность старого завода и начало выпускать более 20 наименований овощных и бахчевых консервированных продуктов. Владельцев завода поддержало государство, и на 11 млн тенге субсидий они приобрели новое оборудование. Наладив выпуск дынно-арбузных сладостей, бизнесмены недавно направили свою продукцию в Нур-Султан и Алматы, а в будущем они намерены завоевать мировой рынок.

Стоит отметить, в этом году в районе сельскохозяйственные культуры были засеяны на площади 52 тыс. га. Объем валовой продукции района составил 73,5 млрд тенге, показатель составил 103,3%. Кроме того, в основной капитал было привлечено 5,1 млрд тенге инвестиций.