Полицейские Туркестанской области вернули сельчанке пропавших лошадей.

Сотрудники полиции Ордабасинского района в течение нескольких дней нашли и вернули законной владелице 7 лошадей, пропавших с пастбища, сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

В Ордабасинский РОП обратилась местная жительница о том, что у нее с вольного пастбища пропали 7 лошадей. Потерпевшая пояснила, после обнаружения пропажи она предприняла самостоятельные поиски пропавшего скота, однако после безуспешных поисков решила обратиться за помощью к полицейским.

Для поиска животных в отделе полиции создали специальную мобильную группу из числа оперативников и сотрудников местной полицейской службы, которые приступили к розыскным мероприятиям. Спустя три дня стражи порядка обнаружили пропавших лошадей на пастбищах соседнего Сайрамского района. Найденный скот доставили в отдел полиции и после проведения необходимых процедур вернули законной владелице.

В свою очередь, жительница Ордабасинского района Илесова Улжан выразила огромную благодарность за профессионализм и оперативность участковому инспектору майору полиции Манабаеву Абзалу, руководству и личному составу Ордабасинского РОП, которые помогли вернуть ей пропавший скот.

Как отметили полицейские, зачастую в случае пропажи или кражи домашнего скота его владельцы не сразу обращаются в полицию, а предпринимают самостоятельные поиски, тем самым теряя драгоценное время.

Департамент полиции Туркестанской области напоминает, что в случае пропажи скота, необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Также владельцам скота не стоит проявлять беспечность, оставляя свой скот на пастбищах без присмотра, а необходимо нанять пастухов. Кроме того, обязательно нужно таврировать и бирковать домашний скот, а хозподворья укрепить надежными замками.

В случае кражи или пропажи скота следует незамедилительно обратиться в полициию по телефону 102, что поможет полицейским оперативно найти пропавший скот и раскрыть скотокрадство по «горячим следам» .