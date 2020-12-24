Пропавших лошадей нашли в 30 км от места выпаса.

В дежурную часть Байдибекского РОП с заявлением обратился один из местных жителей о том, что у него с вольного пастбища пропали 6 лошадей. Сельчанин попытался самостоятельно найти пропавший табун, однако безуспешно, и обратился за помощью к полицейским. Данный факт стражи порядка зарегистрировали в районном отделе полиции и приступили к поискам скота, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области

Для установления местонахождения пропавших лошадей, в отделе полиции создали несколько мобильных групп из числа опытных сотрудников. Полицейские тщательно прочесали близлежащие территории, а также вольные пастбища, куда могли бы уйти лошади. Стражи порядка опросили очевидцев и односельчан, а также проверили рынки и автомашины, перевозящие домашний скот.

Полицейские Байдибекского РОП в течение суток обнаружили пропавших лошадей в 30 км от места выпаса, возле аула Жыланды. Найденный табун сотрудники полиции вернули законному владельцу, который выразил огромную благодарность стражам порядка.

«Несмотря на время суток, полицейские днем и ночью искали 6 моих пропавших лошадей. Благодаря профессионализму полицейских, животные благополучно нашлись. Я убедился, что стражи порядка работают оперативно и всегда готовы помочь. Большой спасибо! Желаю им успехов по службе!» — в свою очередь выразил благодарность местный житель.

Полицейские Туркестанской области напоминают сельчанам о необходимости быть внимательными и не оставлять домашний скот на пастбищ без присмотра.

Также стоит укрепить свои хозподворья, а также не забывать таврировать и бирковать скотину. В случае пропажи или кражи скота следует незамедлительно обратиться в полицию за помощью, не теряя времени на самостоятельные поиски.